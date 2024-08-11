В следующем году МОК возглавит новый руководитель

Томас Бах покинет пост президента МОК в следующем году, передает Dailymail.

"Смена руководства - лучшее для нашей организации. В моем возрасте я уже не лучший капитан. Новым временам нужны новые лидеры", - отметил Бах.

Британец Себастьян Коу будет среди претендентов на роль руководителя МОК.

Ранее МОК разрешил Иман Хелиф и Линь Юйтин участвовать в летних Олимпийских играх в Париже. Международная боксерская ассоциация заявила, что эти боксеры провалили гендерный тест, что привело к их отстранению от участия в чемпионатах мира.

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