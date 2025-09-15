Новые правила багажа в 2025 году: что изменилось для пассажиров

Вопрос багажа остаётся самым обсуждаемым среди путешественников. В 2025 году правила стали строже и прозрачнее: компании больше не прощают превышений, а пассажиры вынуждены внимательнее планировать сборы.

Ручная кладь

Большинство авиакомпаний придерживаются стандартных размеров ручной клади — около 55x40x23 см. Вес зависит от перевозчика, но в среднем ограничен 7-10 кг, а на международных рейсах допускается до 11 кг. В дополнение можно взять небольшую личную вещь — рюкзак или сумку размером до 40x30x20 см.

В Европе активно обсуждается единый стандарт: одна ручная кладь и одна личная вещь без дополнительных сборов. Некоторые перевозчики, например Ryanair, уже адаптируют размеры под новые правила, увеличив допустимую личную сумку до 40x30x20 см.

Сданный багаж

Классический лимит остаётся прежним: чемодан весом до 23 кг и размером не более 158 см по сумме трёх измерений. На отдельных рейсах допускается до 32 кг, но чаще всего это сопровождается дополнительной оплатой. В базовых тарифах многие компании всё чаще исключают багаж, оставляя только ручную кладь.

Жёсткий контроль

Авиакомпании ужесточили проверку габаритов. Всё чаще в аэропортах используют металлические рамки и сызеры. Если сумка или рюкзак не помещаются, пассажира просят сдать их в багаж за отдельную плату. Штрафы могут достигать десятков евро или фунтов.

Региональные особенности

В Индии и ряде азиатских стран действуют собственные стандарты ручной клади, более строгие, чем европейские. В США остаётся привычная норма: 22x14x9 дюймов (56x36x23 см), которая включает колёса и ручки. На американских рейсах в большинстве случаев сохраняется лояльность к весу ручной клади.

Как избежать проблем

Главное правило 2025 года — проверяйте требования конкретной авиакомпании заранее. Стандарты похожи, но различия в деталях могут обернуться неожиданными расходами. Лучше взвесить чемодан дома и убедиться, что размеры укладываются в норму.

Итог

В 2025 году путешествовать стало проще в одном: правила стали единообразнее. Но за превышение нормы платят всё строже. Поэтому правильный выбор багажа и внимание к деталям позволяют сэкономить не только деньги, но и нервы.