Александр Александров Опубликована сегодня в 6:34

Страховка багажа: что я понял после первой утерянной сумки в аэропорту

Страховка багажа: что покрывает и нужна ли обычному туристу

Потеря или задержка багажа — один из самых неприятных моментов в путешествии. Чтобы снизить риск убытков, авиакомпании и страховщики предлагают отдельную страховку. Я изучил, как это работает, и понял, когда она действительно оправдана.

Что покрывает страховка багажа

Обычно полис включает несколько ситуаций: утерю, повреждение или задержку багажа. В случае утери выплачивается компенсация по установленной сумме, при задержке — суточная выплата на покупку вещей первой необходимости, а при повреждении — часть стоимости ремонта или замены.

Как это работает на практике

Если багаж пропал или не прилетел, турист обязан сразу оформить акт в аэропорту (PIR). Потом — уведомить страховщика и предоставить документы. Я однажды пользовался этой схемой: багаж задержали на двое суток, и страховка компенсировала расходы на одежду и гигиену. Без акта в аэропорту деньги никто не выплатит.

Сколько стоит страховка

Цена зависит от страховой суммы, обычно это 200-800 рублей за полис на перелёт. Звучит немного, но при регулярных поездках сумма набегает. Поэтому я оформляю её только в тех случаях, когда лечу с дорогим или важным багажом.

Когда она действительно нужна

Страховка особенно полезна при пересадках и стыковочных рейсах в больших аэропортах, где риск утери выше. Также её стоит брать, если в багаже дорогая техника, деловые костюмы или вещи, которые сложно заменить в поездке.

Личный вывод

Страховка багажа — не обязательный атрибут каждого перелёта. Для обычных туристов, путешествующих налегке, это скорее лишняя трата. Но если багаж ценен или поездка важна, лучше перестраховаться.

