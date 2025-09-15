Ошибки в багажном тарифе обходятся в сотни долларов: как этого избежать

Тема багажа — одна из самых обсуждаемых среди путешественников. В 2025 году почти все авиакомпании, включая тех, кто раньше славился бесплатными чемоданами, ввели или ужесточили плату. Если заранее не позаботиться об оплате, расходы могут оказаться неожиданными и неприятными.

Перелёты в США

У крупнейших американских авиакомпаний плата за первый зарегистрированный чемодан составляет примерно 35 долларов, за второй — около 45. За третий багаж или превышение веса тарифы могут доходить до 150 долларов. Ранее лояльные перевозчики также перешли на новую систему: теперь за багаж придётся платить почти всегда, за исключением участников бонусных программ и владельцев специальных карт.

Международные рейсы

За границей плата за багаж зависит от компании и тарифа. У большинства перевозчиков первый чемодан весом до 23 килограммов включён в билет, а за дополнительный взимается от 30 до 60 евро. Некоторые компании позволяют брать с собой 30 килограммов без доплаты, но при превышении лимита цена резко возрастает. Всё чаще встречаются тарифы, где багаж полностью исключён, и оплачивается отдельно.

Строгий контроль

Проверка размеров и веса стала обязательной частью аэропортов. Компании активно используют специальные рамки и весы для ручной клади. Если сумка не соответствует стандарту, её сдают в багаж за дополнительную плату. Штрафы могут превышать стоимость самого билета на коротком маршруте.

Как сэкономить

Опытные путешественники знают несколько правил:

Проверяйте нормы багажа конкретной авиакомпании заранее.

Взвешивайте чемодан дома, чтобы не доплачивать в аэропорту.

Используйте бонусные программы и карты лояльности.

Оплачивайте багаж онлайн при покупке билета — так дешевле.

По возможности обходитеcь ручной кладью.

Итог

В 2025 году бесплатный багаж становится скорее исключением, чем правилом. Однако заранее изучив условия и правильно подготовившись, можно избежать переплат и сохранить комфорт в дороге.