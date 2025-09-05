Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Ryanair добавила 5 см к ручной клади, но пассажиров ждёт жёсткий сюрприз

Пассажиры Ryanair получили на 20% больше объёма ручной клади

С сегодняшнего дня пассажиры Ryanair могут брать на борт чуть больше ручной клади: новые размеры — 40x30x20 см, что на 5 см шире прежнего стандарта. По подсчётам авиакомпании, это увеличение даёт около 20% дополнительного объёма — примерно четыре литра. Все весы и рамки для проверки багажа в 235 аэропортах, где работает перевозчик, уже перенастроены.

Что изменится для пассажиров

Бесплатной остаётся только одна сумка или рюкзак, которые должны помещаться под сиденье. Для тех, кто захочет взять ещё одну сумку в салон, доступна платная опция приоритетной посадки. Альтернатива — сдача багажа в багажное отделение.

Несмотря на шаг навстречу клиентам, компания подчёркивает: контроль станет ещё строже. Любые отклонения от допустимых параметров приведут к штрафам. Размер платы за перевес сейчас достигает 75 евро — часто больше, чем стоимость самого билета.

Недовольство пассажиров и громкие истории

В Европе всё чаще фиксируются жалобы на отказ в провозе чемоданов, которые ранее без проблем помещались в салон. Некоторые истории получили широкую огласку:

  • семью с ребёнком-инвалидом сняли с рейса из-за электрической коляски;
  • пассажир с онкологией был вынужден умолять экипаж пустить его на борт.

Подобные случаи вызвали реакцию властей. Министр транспорта Болгарии Гроздан Караджов заявил о необходимости увеличить штрафы для авиакомпаний, так как действующий предел в 10 000 левов не сдерживает перевозчиков.

Новый стимул для сотрудников

С ноября Ryanair вводит систему бонусов для наземного персонала. За каждого "пойманного" с перевесом пассажира сотрудник получит не 1,50, а 2,50 евро. При этом месячный потолок выплат — 80 евро — отменяется. Такой подход, по мнению критиков, мотивирует работников строже искать нарушения.

Аргументы компании и реакция Европы

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири настаивает, что меры направлены на ускорение посадки и снижение числа задержек. Однако ассоциации по защите прав потребителей считают это способом давления на клиентов.

Европейский парламент уже получил жалобы на то, что взимание платы за стандартный багаж нарушает нормы ЕС, где перевозчики обязаны бесплатно принимать ручную кладь определённого размера.

В итоге Ryanair продолжает балансировать между удобством для пассажиров и собственными строгими правилами, усиливая не только контроль, но и конфликты с клиентами.

