Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Туризм
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:55

Отпуск начинается с ошибки: эти вещи нельзя доверять авиабагажу

Не кладите гаджеты в чемодан — эксперт по туризму Лаврухина

Документы, деньги, электроника и лекарства всегда должны быть при пассажире, а не в чемодане, который сдается в багаж, рассказала персональный менеджер трэвел-агентства "МИР" Марина Лаврухина. Почему авиапутешественникам важно грамотно распределять вещи, она пояснила в комментарии NewsInfo.

При перелетах с багажом могут произойти три основные неприятности, предупредила специалист. Именно поэтому, по ее словам, все критически важные вещи лучше сразу определить в ручную кладь.

"Багаж могут потерять, задержать либо повредить. По этому принципу распределяйте, что лучше взять с собой в ручную кладь, а не брать в багаж. В первую очередь это документы и деньги, паспорта, водительские права, банковские карты, наличные, необходимые документы для путешествия", — отметила эксперт.

Специалист обратила внимание, что ноутбуки и другая электроника также не подходят для перевозки в багаже. Это связано не только с риском потери или повреждения, но и с требованиями авиакомпаний по безопасности, особенно из-за литий-ионных батарей.

"Гаджеты электроника. Кроме ноутбука и планшета есть фотообъективы, наушники и прочее, это тоже нужно держать при себе в ручной клади, потому что ещё и проверяют по наличию литий-ионных батареек. Всю технику, всю зеркалку проверяют", — пояснила она.

Кроме того, Лаврухина рекомендовала всегда брать в салон самолета ценные вещи, жизненно необходимые лекарства и по возможности хрупкие предметы, так как компенсации за утрату багажа часто ограничены, а доказать реальную стоимость утраченных вещей бывает сложно.

"Любые аксессуары, которые не хотят потерять или оказаться без них на некоторое время, жизненно необходимые лекарства, которые могут понадобиться в полете либо до получения багажа, либо, не дай бог, потери, это все нужно иметь при себе в ручной клади, добавить ещё рецепт от врача, обезболы, антигистаминные препараты. Всё это с собой в ручную кладь", — посоветовала эксперт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы с Камчатки активно покупают путёвки в Паттаю и Санью — турагентство сегодня в 8:19
С чемоданами под пристальным взглядом: что изменилось для россиян на таможне в Таиланде

Камчатские туристы не отменяют поездки в Таиланд на фоне боёв с Камбоджей, но на контроле и с визовыми выездами появились нюансы.

Читать полностью » Рост выездного туризма россиян составил 14% в 2025 году — Горин сегодня в 7:37
Тайланд, Китай и неожиданный лидер: рейтинг направлений, где спрос вырос больше всего

Выездной туризм россиян в 2025 году заметно прибавил: лидеры направлений укрепились, а бронирования по ряду стран уходят на месяцы вперёд.

Читать полностью » Туристы массово жалуются на плату за вход в кафе Абхазии — Pronedra.ru сегодня в 7:35
Туристы в ярости: раскрываем все скрытые сборы, которые удорожают отдых в Абхазии

Абхазия остаётся популярной у россиян, но туристы всё чаще жалуются на "плату за вход", депозиты в кафе и допсборы — чем это грозит сезону?

Читать полностью » Туристический налог с 1 января 2026 года введут в Курске, Самаре и Тюмени — РИА Новости сегодня в 7:24
Приехал посмотреть — помог бюджету: как города превращают туристов в источник дохода

С 2026 года Курск, Самара, Нижний Новгород и Тюмень вводят туристический налог для гостиниц, рассчитывая направить доходы на развитие городов.

Читать полностью » Рост цен на курортную недвижимость в Крыму и Черноморье составит до 15% в 2026 году — ТАСС сегодня в 5:42
Рост цен на недвижимость в Анапе и Евпатории: что будет с курортной недвижимостью в 2026 году

Цены на курортную недвижимость на Черноморском побережье вырастут на 10-15% в 2026 году, поддерживаемые спросом, ограниченным предложением и снижением ключевой ставки.

Читать полностью » Антисептик и салфетки снижают риск отравлений в Гоа , рассказал путешественник сегодня в 5:34
Россиянин прилетел в Гоа впервые — расслабился и пожалел: этот момент ломает отдых

Индийская Гоа — это не только экзотика, но и множество нюансов: от гигиены до отдыха для взрослых. Подготовьтесь к незабываемым открытиям!

Читать полностью » Угроза исчезновения ледников в Альпах ставит под вопрос будущее горнолыжных курортов — Турпром сегодня в 5:20
Ледниковая катастрофа: как сокращение ледников в Альпах угрожает туризму и местной экономике

Уже в 2033 году Альпы могут столкнуться с "пиком вымирания ледников", что угрожает туристической индустрии региона.

Читать полностью » Сергиев Посад готовит медовую коврижку по монастырским традициям — Турпром сегодня в 4:16
Пока все смотрят на Кремли, здесь едят пастилу и улиток: скрытая гастрономия Подмосковья

Подмосковье раскрывается с неожиданной стороны: от пастилы и коврижек до сыров и копчёностей. Какие города удивят вкусами в новогодние праздники.

Читать полностью »

Новости
Мир
В Финляндии усомнились в пользе членства в Еврозоне — министр финансов Пурра
Общество
В Госдуме одобрили подтверждение возраста через Max наравне с паспортом — Госдума
Наука
Археологи обнаружили средневековый клад в Кутногорском крае — Popular Mechanics
Экономика
Страховые пенсии проиндексируют на 7,6% с 1 января — доцент Балынин
Туризм
Зимние путешествия в Азию могут сорваться — турэксперт PrimaMedia
Общество
Террористов в колониях предложили изолировать пожизненно — заммуфтия Мустафин
Общество
В Госдуму предложили налоговый вычет за ветеринарные услуги — ТАСС
Общество
Дело Долиной стало показательным из-за массовости проблемы — депутат Милонов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet