Отпуск начинается с ошибки: эти вещи нельзя доверять авиабагажу

Документы, деньги, электроника и лекарства всегда должны быть при пассажире, а не в чемодане, который сдается в багаж, рассказала персональный менеджер трэвел-агентства "МИР" Марина Лаврухина. Почему авиапутешественникам важно грамотно распределять вещи, она пояснила в комментарии NewsInfo.

При перелетах с багажом могут произойти три основные неприятности, предупредила специалист. Именно поэтому, по ее словам, все критически важные вещи лучше сразу определить в ручную кладь.

"Багаж могут потерять, задержать либо повредить. По этому принципу распределяйте, что лучше взять с собой в ручную кладь, а не брать в багаж. В первую очередь это документы и деньги, паспорта, водительские права, банковские карты, наличные, необходимые документы для путешествия", — отметила эксперт.

Специалист обратила внимание, что ноутбуки и другая электроника также не подходят для перевозки в багаже. Это связано не только с риском потери или повреждения, но и с требованиями авиакомпаний по безопасности, особенно из-за литий-ионных батарей.

"Гаджеты электроника. Кроме ноутбука и планшета есть фотообъективы, наушники и прочее, это тоже нужно держать при себе в ручной клади, потому что ещё и проверяют по наличию литий-ионных батареек. Всю технику, всю зеркалку проверяют", — пояснила она.

Кроме того, Лаврухина рекомендовала всегда брать в салон самолета ценные вещи, жизненно необходимые лекарства и по возможности хрупкие предметы, так как компенсации за утрату багажа часто ограничены, а доказать реальную стоимость утраченных вещей бывает сложно.