Бадминтон в топ-3 по энергозатратам: эффект, о котором не говорят
Бадминтон — второй в мире по числу игроков и один из самых энергозатратных видов спорта. Волан здесь может разгоняться до 414 км/ч, а сама игра развивает тело и мозг комплексно. Вот восемь причин, почему стоит попробовать.
- Улучшение зрения
Игроку приходится следить за стремительно летящим воланом. Постоянная смена фокуса тренирует глаза так же, как упражнения, которые рекомендуют офтальмологи офисным сотрудникам.
- Крепкие кости
Прыжки во время игры стимулируют работу клеток, формирующих костную ткань. Усвоение кальция улучшается, а значит — меньше риск переломов и остеопороза в будущем.
- Эффективное похудение
Каждый розыгрыш очка — это спринт на десятки метров. По энергозатратам бадминтон входит в топ-3 игр: калории уходят быстрее, чем на пробежке. При этом игра увлекает настолько, что усталость ощущается позже.
- Координация и пластика
За 45 минут активной игры игрок:
-
- меняет направление движения около 350 раз,
- наносит более 400 ударов с разных позиций,
- постоянно прыгает и приседает.
Результат — развитая координация, лёгкость движений и даже улучшение навыков в танцах.
- Профилактика когнитивных нарушений
Бадминтон активно задействует нервную систему: сложная работа кистей напоминает игру на музыкальных инструментах. По мнению спортивных медиков, регулярные тренировки снижают риск возрастных нарушений памяти и ориентации.
- Универсальность
Это не футбол и не хоккей: мужчины и женщины могут играть на равных. Бадминтон отлично подходит для совместного досуга — от дружеской встречи до романтического свидания.
- Быстрая реакция
Время на раздумья минимально: решения нужно принимать мгновенно. Со временем это улучшает реакцию и в жизни — например, за рулём или в экстремальных ситуациях.
- Поддержание формы
Исследования показали: бадминтон — один из лучших видов спорта для общей физической подготовки. Взрывные ускорения, прыжки и постоянное напряжение держат тело в тонусе и не дают расслабиться.
Противопоказания
По словам спортивного врача Дмитрия Павленко, осторожность нужна при:
- пороке сердца (особенно при регургитации клапанов);
- гипертонии — важно следить за давлением перед игрой;
- проблемах с суставами — травмы коленей и голеностопов в бадминтоне встречаются часто, поэтому лучше выбрать спокойный пляжный вариант;
- сколиозе — из-за работы одной рукой нагрузка может усугубить проблему с осанкой.
Итог
Бадминтон — спорт, в котором сочетаются скорость, стратегия и оздоровительный эффект. Он одинаково подходит новичкам и тем, кто ищет динамичную альтернативу фитнесу или бегу.
