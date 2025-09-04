Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
бадминтон
© pixabay.com by annca is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:40

Бадминтон в топ-3 по энергозатратам: эффект, о котором не говорят

Спортивный врач Дмитрий Павленко рассказал о пользе и противопоказаниях бадминтона

Бадминтон — второй в мире по числу игроков и один из самых энергозатратных видов спорта. Волан здесь может разгоняться до 414 км/ч, а сама игра развивает тело и мозг комплексно. Вот восемь причин, почему стоит попробовать.

  • Улучшение зрения

Игроку приходится следить за стремительно летящим воланом. Постоянная смена фокуса тренирует глаза так же, как упражнения, которые рекомендуют офтальмологи офисным сотрудникам.

  • Крепкие кости

Прыжки во время игры стимулируют работу клеток, формирующих костную ткань. Усвоение кальция улучшается, а значит — меньше риск переломов и остеопороза в будущем.

  • Эффективное похудение

Каждый розыгрыш очка — это спринт на десятки метров. По энергозатратам бадминтон входит в топ-3 игр: калории уходят быстрее, чем на пробежке. При этом игра увлекает настолько, что усталость ощущается позже.

  • Координация и пластика

За 45 минут активной игры игрок:

    • меняет направление движения около 350 раз,
    • наносит более 400 ударов с разных позиций,
    • постоянно прыгает и приседает.

Результат — развитая координация, лёгкость движений и даже улучшение навыков в танцах.

  • Профилактика когнитивных нарушений

Бадминтон активно задействует нервную систему: сложная работа кистей напоминает игру на музыкальных инструментах. По мнению спортивных медиков, регулярные тренировки снижают риск возрастных нарушений памяти и ориентации.

  • Универсальность

Это не футбол и не хоккей: мужчины и женщины могут играть на равных. Бадминтон отлично подходит для совместного досуга — от дружеской встречи до романтического свидания.

  • Быстрая реакция

Время на раздумья минимально: решения нужно принимать мгновенно. Со временем это улучшает реакцию и в жизни — например, за рулём или в экстремальных ситуациях.

  • Поддержание формы

Исследования показали: бадминтон — один из лучших видов спорта для общей физической подготовки. Взрывные ускорения, прыжки и постоянное напряжение держат тело в тонусе и не дают расслабиться.

Противопоказания

По словам спортивного врача Дмитрия Павленко, осторожность нужна при:

  • пороке сердца (особенно при регургитации клапанов);
  • гипертонии — важно следить за давлением перед игрой;
  • проблемах с суставами — травмы коленей и голеностопов в бадминтоне встречаются часто, поэтому лучше выбрать спокойный пляжный вариант;
  • сколиозе — из-за работы одной рукой нагрузка может усугубить проблему с осанкой.

Итог

Бадминтон — спорт, в котором сочетаются скорость, стратегия и оздоровительный эффект. Он одинаково подходит новичкам и тем, кто ищет динамичную альтернативу фитнесу или бегу.

