Бадминтон в топ-3 по энергозатратам: эффект, о котором не говорят

Бадминтон — второй в мире по числу игроков и один из самых энергозатратных видов спорта. Волан здесь может разгоняться до 414 км/ч, а сама игра развивает тело и мозг комплексно. Вот восемь причин, почему стоит попробовать.

Улучшение зрения

Игроку приходится следить за стремительно летящим воланом. Постоянная смена фокуса тренирует глаза так же, как упражнения, которые рекомендуют офтальмологи офисным сотрудникам.

Крепкие кости

Прыжки во время игры стимулируют работу клеток, формирующих костную ткань. Усвоение кальция улучшается, а значит — меньше риск переломов и остеопороза в будущем.

Эффективное похудение

Каждый розыгрыш очка — это спринт на десятки метров. По энергозатратам бадминтон входит в топ-3 игр: калории уходят быстрее, чем на пробежке. При этом игра увлекает настолько, что усталость ощущается позже.

Координация и пластика

За 45 минут активной игры игрок:

меняет направление движения около 350 раз, наносит более 400 ударов с разных позиций, постоянно прыгает и приседает.



Результат — развитая координация, лёгкость движений и даже улучшение навыков в танцах.

Профилактика когнитивных нарушений

Бадминтон активно задействует нервную систему: сложная работа кистей напоминает игру на музыкальных инструментах. По мнению спортивных медиков, регулярные тренировки снижают риск возрастных нарушений памяти и ориентации.

Универсальность

Это не футбол и не хоккей: мужчины и женщины могут играть на равных. Бадминтон отлично подходит для совместного досуга — от дружеской встречи до романтического свидания.

Быстрая реакция

Время на раздумья минимально: решения нужно принимать мгновенно. Со временем это улучшает реакцию и в жизни — например, за рулём или в экстремальных ситуациях.

Поддержание формы

Исследования показали: бадминтон — один из лучших видов спорта для общей физической подготовки. Взрывные ускорения, прыжки и постоянное напряжение держат тело в тонусе и не дают расслабиться.

Противопоказания

По словам спортивного врача Дмитрия Павленко, осторожность нужна при:

пороке сердца (особенно при регургитации клапанов);

гипертонии — важно следить за давлением перед игрой;

проблемах с суставами — травмы коленей и голеностопов в бадминтоне встречаются часто, поэтому лучше выбрать спокойный пляжный вариант;

сколиозе — из-за работы одной рукой нагрузка может усугубить проблему с осанкой.

Итог

Бадминтон — спорт, в котором сочетаются скорость, стратегия и оздоровительный эффект. Он одинаково подходит новичкам и тем, кто ищет динамичную альтернативу фитнесу или бегу.