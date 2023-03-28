Баден-Баден приостановил договор о побратимстве с Сочи

Сочи и Баден-Баден перестают быть городами-побратимами: договор о дружественным связях между именитыми курортами приостановлен по инициативе немецкой стороны. Об этом сообщает пресс-служба администрации российского населенного пункта.

Напомним, что Баден-Баден и Сочи являлись городами-побратимами с 14 февраля 2013 года, однако сейчас всё дошло до того, что двусторонние проекты в настоящий момент не осуществляются.