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  • Опубликована сегодня в 13:41

Баден-Баден приостановил договор о побратимстве с Сочи

Сочи и Баден-Баден перестают быть городами-побратимами: договор о дружественным связях между именитыми курортами приостановлен по инициативе немецкой стороны. Об этом сообщает пресс-служба администрации российского населенного пункта.

Напомним, что Баден-Баден и Сочи являлись городами-побратимами с 14 февраля 2013 года, однако сейчас всё дошло до того, что двусторонние проекты в настоящий момент не осуществляются.

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