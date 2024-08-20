В России рассматривается законопроект о запрете наказания сотрудников за опоздание на работу из-за дождя

Юрист Кваша: сильный дождь в Москве не станет оправданием для опоздания сотрудника на работу

В России рассматривается законопроект, направленный на запрет наказания работников за опоздания из-за неблагоприятных погодных условий. Эксперт, юрист Дмитрий Кваша, пояснил, что ключевым вопросом будет определение критериев "плохой погоды", ведь погодные условия могут сильно различаться по регионам.

Например, сильный дождь в Москве вряд ли станет уважительной причиной, так как инфраструктура позволяет справляться с такими ситуациями, тогда как в сельской местности, где наводнения могут размывать дороги, это может стать веской причиной опоздания.

Законопроект предполагает региональную специфику и четкие критерии, которые будут учитывать особенности местности и доступность транспорта, сообщает Вечерняя Москва.

Фото: flickr.com/Adrian Parnham (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)