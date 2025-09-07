Как помочь ребёнку избавиться от вредных привычек без криков и наказаний

Многие привычки, которые взрослые считают безобидными, на самом деле могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем у детей. Врачи предупреждают: грызение ногтей, сосание пальца или постоянное прикусывание губ и щёк — это не просто поведенческие особенности, а факторы риска для организма.

Травмы кожи и слизистых

Дети часто невольно травмируют себя: кусают щёки или язык, сдирают заусенцы, расчёсывают мелкие ранки. Такие действия кажутся мелочами, но они открывают "ворота" для инфекции.

"Это создаёт входные ворота для инфекции. Результатом могут стать гнойничковые заболевания кожи и слизистых, панариции, вросший ноготь", — предупредила детский хирург Светлана Мельникова.

Постоянное удаление корочек мешает заживлению и нередко заканчивается образованием рубцов.

Опасность привычки тянуть предметы в рот

Родители часто сталкиваются с тем, что дети пробуют на вкус всё подряд: карандаши, ручки или игрушки. Подобное поведение повышает риск заражения гельминтами, ведь на предметах скапливаются микробы и яйца паразитов. Кроме того, такая привычка нередко приводит к стоматиту — воспалению слизистой рта с болезненными язвочками.

Грызение ногтей

Ещё один распространённый пример — онихофагия, то есть грызение ногтей. Это не только деформирует ногтевую пластину, но и способствует проникновению инфекции. В результате повышается вероятность гельминтозов, стоматита и хронических воспалений кожи вокруг ногтей.

Как помочь ребёнку отказаться от вредных привычек

По словам специалистов, начинать нужно с личного примера: если родители сами грызут ногти или постоянно касаются лица, ребёнку будет сложно отказаться от подобных действий. Важно объяснять малышу последствия, но делать это спокойно и доступным языком.

Эффективными методами считаются:

• переключение внимания на интересные занятия;

• поощрение за успехи в отказе от привычки;

• помощь в преодолении стресса без самоповреждений.

Если же вредные привычки уже привели к воспалению, боли или другим проблемам, самолечением заниматься нельзя.

Почему важно вовремя обратиться к врачу