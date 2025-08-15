5 фраз и действий гинеколога, после которых стоит искать другого врача
Иногда визит к гинекологу может принести больше вреда, чем пользы — и дело не только в непрофессионализме, но и в отношении врача к пациентке.
Пять тревожных сигналов
Врач Ольга Каплина на своём YouTube-канале перечислила признаки, по которым можно понять, что от такого специалиста лучше держаться подальше:
Игнорирование боли
"Если вы жалуетесь на боль во время осмотра, а вам предлагают просто потерпеть — меняйте врача", — подчеркнула Каплина.
Неправильное назначение контрацептивов
Назначение комбинированных оральных контрацептивов при нерегулярном цикле или длительном отсутствии беременности — тревожный знак.
Советы, не имеющие отношения к медицине
Хороший врач никогда не будет рекомендовать… сменить мужа.
Отсутствие конфиденциальности
Если во время приёма в кабинет постоянно кто-то заходит без веской причины — это признак неуважения к пациентке.
Пренебрежение подготовкой к беременности
"Бегите от гинеколога, который говорит, что планирующей беременность женщине не нужно сдавать анализы", — отметила специалистка.
Почему это важно
Все эти признаки говорят о недостатке профессионализма и заботы о здоровье пациентки. Выбор гинеколога напрямую влияет на качество диагностики, лечения и ваше доверие к медицине.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru