Женщина на приеме у гинеколога
Женщина на приеме у гинеколога
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:13

5 фраз и действий гинеколога, после которых стоит искать другого врача

Врач Каплина: неправильное назначение контрацептивов говорит о низкой квалификации врача

Иногда визит к гинекологу может принести больше вреда, чем пользы — и дело не только в непрофессионализме, но и в отношении врача к пациентке.

Пять тревожных сигналов

Врач Ольга Каплина на своём YouTube-канале перечислила признаки, по которым можно понять, что от такого специалиста лучше держаться подальше:

Игнорирование боли

"Если вы жалуетесь на боль во время осмотра, а вам предлагают просто потерпеть — меняйте врача", — подчеркнула Каплина.

Неправильное назначение контрацептивов

Назначение комбинированных оральных контрацептивов при нерегулярном цикле или длительном отсутствии беременности — тревожный знак.
Советы, не имеющие отношения к медицине
Хороший врач никогда не будет рекомендовать… сменить мужа.

Отсутствие конфиденциальности

Если во время приёма в кабинет постоянно кто-то заходит без веской причины — это признак неуважения к пациентке.
Пренебрежение подготовкой к беременности

"Бегите от гинеколога, который говорит, что планирующей беременность женщине не нужно сдавать анализы", — отметила специалистка.

Почему это важно

Все эти признаки говорят о недостатке профессионализма и заботы о здоровье пациентки. Выбор гинеколога напрямую влияет на качество диагностики, лечения и ваше доверие к медицине.

