Никакая жвачка не спасёт: неприятный запах изо рта может говорить о серьёзной патологии
Неприятный запах изо рта — деликатная, но частая проблема. Иногда он становится причиной неловких ситуаций, а порой — сигналом, что в организме начались серьёзные сбои. Сам человек не всегда способен почувствовать, что дыхание изменилось, но окружающие замечают это мгновенно.
"Решение проблемы неприятного запаха изо рта стоит начинать с поиска причины, которая к нему привела. Своевременное обследование и лечение поможет нивелировать проблемы со здоровьем и вернуть свежее дыхание", — заключает врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова в беседе с aif.ru.
По словам специалиста, галитоз (так по-научному называют неприятный запах изо рта) часто связан не с недостаточной гигиеной, а с внутренними заболеваниями — от нарушений пищеварения до патологий печени и почек.
Когда запах — симптом болезни
Запах изо рта может многое рассказать врачу о состоянии организма. Разные заболевания формируют свой характерный "аромат", и это помогает направить диагностику в нужную сторону.
Жевательные резинки и ополаскиватели для рта проблему не решат. Они лишь маскируют симптом, а болезнь продолжает развиваться.
Таблица "Тип запаха — возможная причина — что делать"
|Тип запаха
|Возможная причина
|Что делать
|Ацетоновый
|Диабет, голодание, интоксикация
|Проверить уровень сахара, обратиться к эндокринологу
|Тухлый
|Гастрит с пониженной кислотностью, атрофия слизистой
|Сделать гастроскопию, УЗИ, пройти эрадикацию H. pylori
|Кислый
|Рефлюкс, гастроэзофагеальная болезнь (ГЭРБ)
|Посетить гастроэнтеролога, начать лечение препаратами от изжоги
|Печёных яблок или рыбы
|Патологии печени
|Проверить биохимию крови и сделать УЗИ печени
|Аммиачный (мочи)
|Болезни почек, уремия
|Срочно обратиться к нефрологу, сдать анализы
|Каловый
|Кишечная непроходимость, СИБР
|При болях и рвоте — в больницу; при хронических жалобах — к гастроэнтерологу
Запах ацетона
"Декомпенсация сахарного диабета, голодание или тяжелая интоксикация могут вызвать запах ацетона", — поясняет врач.
Если человек резко ограничил углеводы, активно худеет или неправильно рассчитывает дозу инсулина, в крови накапливаются кетоновые тела. Они и придают дыханию характерный "химический" оттенок.
Что делать:
— Проверить уровень сахара в крови;
— при диабете — немедленно обратиться к эндокринологу;
— при отравлении — промыть желудок, принять сорбенты (активированный уголь, энтеросгель);
— при строгих диетах — пересмотреть рацион и вернуть углеводы.
Тухлый запах
"Если в желудке имеется атрофия, кислотность, скорее всего, понижена. Чем ниже уровень кислоты, тем больше шансов, что в желудке будет развиваться патогенная микробиота", — пояснила Корнилова.
Такой запах часто сопровождает гастрит с пониженной кислотностью. Пища в желудке не переваривается полностью, и продукты распада начинают выделять неприятный аромат.
Что делать:
— пройти гастроскопию с биопсией;
— исключить Helicobacter pylori;
— начать терапию по восстановлению слизистой (препараты на основе ребамипида, витамины группы B).
Кислый запах
Причина — рефлюкс или гастроэзофагеальная болезнь. Когда желудочная кислота попадает в пищевод, появляется кислый привкус и запах.
Сопутствующие симптомы — изжога, отрыжка, боли за грудиной.
Что делать:
— обследовать желудок и пищевод (ФГДС, УЗИ);
— принимать препараты на основе итоприда (улучшают моторику ЖКТ);
— использовать ингибиторы протонной помпы и антациды.
Печёночный запах
"Запах печёных яблок или рыбы может указывать на заболевания печени, особенно если они запущены", — говорит специалист.
Такой запах появляется, когда печень перестаёт полноценно очищать кровь от токсинов. Чаще всего это происходит при гепатитах, циррозе, ожирении печени.
Что делать:
— регулярно проходить УЗИ печени;
— сдавать биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, билирубин, холестерин);
— исключить алкоголь и жирную пищу.
Запах мочи или аммиака
Аммиачный запах связан с нарушением работы почек. Когда они перестают выводить токсины, их концентрация в крови растёт. Это состояние называется уремией.
Что делать:
— сделать УЗИ почек;
— сдать анализ крови на мочевину и креатинин;
— обратиться к нефрологу или урологу.
Если задерживается моча и появились боли — звонить в "скорую".
Каловый запах
Характерен для кишечной непроходимости или СИБР (синдром избыточного бактериального роста). В первом случае запах сопровождает рвоту и боли в животе, а во втором — хроническое вздутие и расстройства пищеварения.
Что делать:
— при острых болях — срочно обратиться в стационар;
— при СИБР — лечить первопричину (атрофический гастрит, дисбактериоз, недостаточность поджелудочной железы).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: маскировать запах мятными конфетами и жвачками.
Последствие: скрывается симптом, болезнь прогрессирует.
Альтернатива: обследование у гастроэнтеролога, эндокринолога или терапевта.
-
Ошибка: полоскать рот спиртовыми эликсирами.
Последствие: пересушивание слизистой и рост бактерий.
Альтернатива: выбирать безалкогольные ополаскиватели с хлоргексидином.
-
Ошибка: исключать приём пищи при неприятном запахе.
Последствие: появление кетоновых тел и усиление ацетонового запаха.
Альтернатива: сбалансированное питание и отказ от строгих диет.
Мифы и правда о запахе изо рта
Миф 1. Если чистить зубы трижды в день, запах исчезнет.
Правда. Гигиена важна, но если причина внутри организма — поможет только лечение болезни.
Миф 2. Галитоз — это следствие плохого питания.
Правда. Запах может быть симптомом диабета, гастрита или болезней печени.
Миф 3. Можно избавиться от запаха народными средствами.
Правда. Ополаскивания травами и сода дают кратковременный эффект. Причину нужно устранять, а не маскировать.
Как вернуть свежее дыхание
-
Проверьте зубы и дёсны. Пародонтит и кариес часто становятся источником запаха.
-
Обследуйте органы ЖКТ. Гастрит, рефлюкс и СИБР нередко проявляются неприятным дыханием.
-
Следите за питанием. Исключите переедание, фастфуд, копчёности и алкоголь.
-
Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает сухость рта, где активно размножаются бактерии.
-
Используйте языкочистку. Налёт на языке — одна из главных причин неприятного запаха.
Исторический контекст
О галитозе знали ещё древние египтяне. В папирусах описаны смеси из мёда и трав для освежения дыхания. В Средние века европейцы использовали пряности — гвоздику, мяту, аристократы жевали корицу. Но уже тогда лекари замечали: если запах не проходит, значит, больны внутренние органы. Современная медицина лишь уточнила — этот признак часто становится первым сигналом серьёзных нарушений.
Три интересных факта
-
До 30% людей во всём мире хотя бы раз сталкивались с галитозом.
-
У курильщиков неприятный запах держится до 3 часов после сигареты.
-
Слизистая рта обновляется каждые 10 дней, поэтому хронический запах — всегда сигнал изнутри.
FAQ
1. Как понять, есть ли у меня запах изо рта?
Лизните запястье, подождите 10 секунд и понюхайте — это самый простой тест.
2. Может ли запах быть из-за желудка?
Да. Гастрит, язва и рефлюкс часто дают неприятный запах, особенно по утрам.
3. Что делать, если запах возвращается даже после чистки зубов?
Проверить ЖКТ, печень и почки — возможно, причина внутри организма.
4. Можно ли избавиться от галитоза навсегда?
Да, если устранить источник: вылечить основное заболевание и поддерживать гигиену.
