© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:13

Никакая жвачка не спасёт: неприятный запах изо рта может говорить о серьёзной патологии

Гастроэнтеролог Корнилова: неприятный запах изо рта часто связан с болезнями внутренних органов

Неприятный запах изо рта — деликатная, но частая проблема. Иногда он становится причиной неловких ситуаций, а порой — сигналом, что в организме начались серьёзные сбои. Сам человек не всегда способен почувствовать, что дыхание изменилось, но окружающие замечают это мгновенно.

"Решение проблемы неприятного запаха изо рта стоит начинать с поиска причины, которая к нему привела. Своевременное обследование и лечение поможет нивелировать проблемы со здоровьем и вернуть свежее дыхание", — заключает врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, галитоз (так по-научному называют неприятный запах изо рта) часто связан не с недостаточной гигиеной, а с внутренними заболеваниями — от нарушений пищеварения до патологий печени и почек.

Когда запах — симптом болезни

Запах изо рта может многое рассказать врачу о состоянии организма. Разные заболевания формируют свой характерный "аромат", и это помогает направить диагностику в нужную сторону.

Жевательные резинки и ополаскиватели для рта проблему не решат. Они лишь маскируют симптом, а болезнь продолжает развиваться.

Таблица "Тип запаха — возможная причина — что делать"

Тип запаха Возможная причина Что делать
Ацетоновый Диабет, голодание, интоксикация Проверить уровень сахара, обратиться к эндокринологу
Тухлый Гастрит с пониженной кислотностью, атрофия слизистой Сделать гастроскопию, УЗИ, пройти эрадикацию H. pylori
Кислый Рефлюкс, гастроэзофагеальная болезнь (ГЭРБ) Посетить гастроэнтеролога, начать лечение препаратами от изжоги
Печёных яблок или рыбы Патологии печени Проверить биохимию крови и сделать УЗИ печени
Аммиачный (мочи) Болезни почек, уремия Срочно обратиться к нефрологу, сдать анализы
Каловый Кишечная непроходимость, СИБР При болях и рвоте — в больницу; при хронических жалобах — к гастроэнтерологу

Запах ацетона

"Декомпенсация сахарного диабета, голодание или тяжелая интоксикация могут вызвать запах ацетона", — поясняет врач.

Если человек резко ограничил углеводы, активно худеет или неправильно рассчитывает дозу инсулина, в крови накапливаются кетоновые тела. Они и придают дыханию характерный "химический" оттенок.

Что делать:
— Проверить уровень сахара в крови;
— при диабете — немедленно обратиться к эндокринологу;
— при отравлении — промыть желудок, принять сорбенты (активированный уголь, энтеросгель);
— при строгих диетах — пересмотреть рацион и вернуть углеводы.

Тухлый запах

"Если в желудке имеется атрофия, кислотность, скорее всего, понижена. Чем ниже уровень кислоты, тем больше шансов, что в желудке будет развиваться патогенная микробиота", — пояснила Корнилова.

Такой запах часто сопровождает гастрит с пониженной кислотностью. Пища в желудке не переваривается полностью, и продукты распада начинают выделять неприятный аромат.

Что делать:
— пройти гастроскопию с биопсией;
— исключить Helicobacter pylori;
— начать терапию по восстановлению слизистой (препараты на основе ребамипида, витамины группы B).

Кислый запах

Причина — рефлюкс или гастроэзофагеальная болезнь. Когда желудочная кислота попадает в пищевод, появляется кислый привкус и запах.

Сопутствующие симптомы — изжога, отрыжка, боли за грудиной.

Что делать:
— обследовать желудок и пищевод (ФГДС, УЗИ);
— принимать препараты на основе итоприда (улучшают моторику ЖКТ);
— использовать ингибиторы протонной помпы и антациды.

Печёночный запах

"Запах печёных яблок или рыбы может указывать на заболевания печени, особенно если они запущены", — говорит специалист.

Такой запах появляется, когда печень перестаёт полноценно очищать кровь от токсинов. Чаще всего это происходит при гепатитах, циррозе, ожирении печени.

Что делать:
— регулярно проходить УЗИ печени;
— сдавать биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, билирубин, холестерин);
— исключить алкоголь и жирную пищу.

Запах мочи или аммиака

Аммиачный запах связан с нарушением работы почек. Когда они перестают выводить токсины, их концентрация в крови растёт. Это состояние называется уремией.

Что делать:
— сделать УЗИ почек;
— сдать анализ крови на мочевину и креатинин;
— обратиться к нефрологу или урологу.
Если задерживается моча и появились боли — звонить в "скорую".

Каловый запах

Характерен для кишечной непроходимости или СИБР (синдром избыточного бактериального роста). В первом случае запах сопровождает рвоту и боли в животе, а во втором — хроническое вздутие и расстройства пищеварения.

Что делать:
— при острых болях — срочно обратиться в стационар;
— при СИБР — лечить первопричину (атрофический гастрит, дисбактериоз, недостаточность поджелудочной железы).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: маскировать запах мятными конфетами и жвачками.
    Последствие: скрывается симптом, болезнь прогрессирует.
    Альтернатива: обследование у гастроэнтеролога, эндокринолога или терапевта.

  • Ошибка: полоскать рот спиртовыми эликсирами.
    Последствие: пересушивание слизистой и рост бактерий.
    Альтернатива: выбирать безалкогольные ополаскиватели с хлоргексидином.

  • Ошибка: исключать приём пищи при неприятном запахе.
    Последствие: появление кетоновых тел и усиление ацетонового запаха.
    Альтернатива: сбалансированное питание и отказ от строгих диет.

Мифы и правда о запахе изо рта

Миф 1. Если чистить зубы трижды в день, запах исчезнет.
Правда. Гигиена важна, но если причина внутри организма — поможет только лечение болезни.

Миф 2. Галитоз — это следствие плохого питания.
Правда. Запах может быть симптомом диабета, гастрита или болезней печени.

Миф 3. Можно избавиться от запаха народными средствами.
Правда. Ополаскивания травами и сода дают кратковременный эффект. Причину нужно устранять, а не маскировать.

Как вернуть свежее дыхание

  1. Проверьте зубы и дёсны. Пародонтит и кариес часто становятся источником запаха.

  2. Обследуйте органы ЖКТ. Гастрит, рефлюкс и СИБР нередко проявляются неприятным дыханием.

  3. Следите за питанием. Исключите переедание, фастфуд, копчёности и алкоголь.

  4. Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает сухость рта, где активно размножаются бактерии.

  5. Используйте языкочистку. Налёт на языке — одна из главных причин неприятного запаха.

Исторический контекст

О галитозе знали ещё древние египтяне. В папирусах описаны смеси из мёда и трав для освежения дыхания. В Средние века европейцы использовали пряности — гвоздику, мяту, аристократы жевали корицу. Но уже тогда лекари замечали: если запах не проходит, значит, больны внутренние органы. Современная медицина лишь уточнила — этот признак часто становится первым сигналом серьёзных нарушений.

Три интересных факта

  1. До 30% людей во всём мире хотя бы раз сталкивались с галитозом.

  2. У курильщиков неприятный запах держится до 3 часов после сигареты.

  3. Слизистая рта обновляется каждые 10 дней, поэтому хронический запах — всегда сигнал изнутри.

FAQ

1. Как понять, есть ли у меня запах изо рта?
Лизните запястье, подождите 10 секунд и понюхайте — это самый простой тест.

2. Может ли запах быть из-за желудка?
Да. Гастрит, язва и рефлюкс часто дают неприятный запах, особенно по утрам.

3. Что делать, если запах возвращается даже после чистки зубов?
Проверить ЖКТ, печень и почки — возможно, причина внутри организма.

4. Можно ли избавиться от галитоза навсегда?
Да, если устранить источник: вылечить основное заболевание и поддерживать гигиену.

