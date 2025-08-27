Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

БАДы не лечат, а отвлекают: когда похудение превращается в самообман

Минздрав: БАДы не заменяют клиническое лечение ожирения и не регулируют метаболизм

Когда речь заходит о похудении, многие стремятся к легкому и быстрому решению. На этом фоне биологически активные добавки (БАДы) остаются популярным выбором, несмотря на отсутствие убедительных доказательств их эффективности. Однако такое увлечение может быть не просто бесполезным, но и опасным, предупреждает кандидат медицинских наук и ведущий научный сотрудник НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России Александр Неймарк.

БАД — не лекарство
Разница между БАДами и медикаментами — принципиальная. Лекарства проходят клинические испытания и имеют документально подтвержденную эффективность. С БАДами все иначе:

  • Без клинической базы: производители лишь доказывают безопасность вещества, но не обязаны демонстрировать его эффективность;
  • Нестабильный эффект: даже если вес и снижается, чаще всего это результат слабительного, мочегонного или общего стимулирующего действия, а не реального влияния на метаболизм.

"Лекарства снижают аппетит, регулируют усвоение жиров, действуют точно. БАДы чаще работают "вокруг", дают временный результат и могут навредить", — объясняет Неймарк.

Побочные эффекты и риски
Многие считают БАДы безвредными, но это не так. Без врачебного контроля они могут:

  • вызвать гипервитаминоз (избыток витаминов и минералов);
  • нарушить артериальное давление;
  • спровоцировать лекарственное взаимодействие с другими средствами;
  • усугубить хронические заболевания.

Подмена терапии — главное зло
Опаснее всего, считает врач, то, что БАДы подменяют собой настоящее лечение. У человека с ожирением, особенно тяжелой степени, просто нет времени на неэффективные меры. Пока он верит в добавки, болезнь прогрессирует.

"Самое опасное — это потеря времени. Диета или БАДы вместо показанной операции могут стоить человеку здоровья", — подчеркивает специалист.

Клинический подход против "волшебных таблеток"
Неймарк отмечает: ожирение — это не эстетическая проблема, а хроническое заболевание, требующее системного лечения. Есть клинические рекомендации, разработанные Минздравом, и среди них:

  • медикаментозная терапия;
  • наблюдение у специалистов;
  • при необходимости — бариатрическая операция.

Но вместо этого врачи, а иногда и сами пациенты, выбирают "инертную терапевтику" — диеты, добавки, рекомендации из интернета. Это особенно критично для людей с весом 150-160 кг и выше, где только оперативное вмешательство может дать шанс на долгосрочный результат.

