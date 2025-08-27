БАДы не лечат, а отвлекают: когда похудение превращается в самообман

Когда речь заходит о похудении, многие стремятся к легкому и быстрому решению. На этом фоне биологически активные добавки (БАДы) остаются популярным выбором, несмотря на отсутствие убедительных доказательств их эффективности. Однако такое увлечение может быть не просто бесполезным, но и опасным, предупреждает кандидат медицинских наук и ведущий научный сотрудник НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России Александр Неймарк.

БАД — не лекарство

Разница между БАДами и медикаментами — принципиальная. Лекарства проходят клинические испытания и имеют документально подтвержденную эффективность. С БАДами все иначе:

Без клинической базы: производители лишь доказывают безопасность вещества, но не обязаны демонстрировать его эффективность;

Нестабильный эффект: даже если вес и снижается, чаще всего это результат слабительного, мочегонного или общего стимулирующего действия, а не реального влияния на метаболизм.

"Лекарства снижают аппетит, регулируют усвоение жиров, действуют точно. БАДы чаще работают "вокруг", дают временный результат и могут навредить", — объясняет Неймарк.

Побочные эффекты и риски

Многие считают БАДы безвредными, но это не так. Без врачебного контроля они могут:

вызвать гипервитаминоз (избыток витаминов и минералов);

нарушить артериальное давление;

спровоцировать лекарственное взаимодействие с другими средствами;

усугубить хронические заболевания.

Подмена терапии — главное зло

Опаснее всего, считает врач, то, что БАДы подменяют собой настоящее лечение. У человека с ожирением, особенно тяжелой степени, просто нет времени на неэффективные меры. Пока он верит в добавки, болезнь прогрессирует.

"Самое опасное — это потеря времени. Диета или БАДы вместо показанной операции могут стоить человеку здоровья", — подчеркивает специалист.

Клинический подход против "волшебных таблеток"

Неймарк отмечает: ожирение — это не эстетическая проблема, а хроническое заболевание, требующее системного лечения. Есть клинические рекомендации, разработанные Минздравом, и среди них:

медикаментозная терапия;

наблюдение у специалистов;

при необходимости — бариатрическая операция.

Но вместо этого врачи, а иногда и сами пациенты, выбирают "инертную терапевтику" — диеты, добавки, рекомендации из интернета. Это особенно критично для людей с весом 150-160 кг и выше, где только оперативное вмешательство может дать шанс на долгосрочный результат.