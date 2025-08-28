Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:15

Заказали отдых у моря в Хургаде — вместо пальм и песка встретили мусор и разруха

Туристы из Чехии пожаловались на антисанитарию в отелях Египта — dTest подтвердил нарушения

Отпуск обычно ассоциируется с солнцем, морем и заслуженным отдыхом. Но для некоторых туристов поездка за границу закончилась разочарованием и борьбой за свои права. Истории отдыхающих из Египта показывают, что за красивыми фотографиями в каталогах турагентств может скрываться совсем другая реальность.

"Райский" Blue Lake Resort в Хургаде

Клиент туроператора Exim Tours ПётрШехналек с женой оплатили неделю в отеле Blue Lake Resort в Хургаде. По словам туриста, впечатления начались с шока:

"Прибыв на курорт, мы увидели такую разруху, что она напоминала одновременно стройку, место сноса и свалку. Повсюду был мусор, развалины домов, кирпичи, бардак", — заявил Шехналек.

Семье обещали ухоженный сад и архитектурные элементы, но на деле оказалось иначе: грязные бассейны и море, толпы посторонних людей на территории, неприятный запах, грызуны и насекомые.

"Мы обнаружили, что бассейн и море на курорте были грязными… Они затопили травянистые участки фекалиями и мусором", — добавил турист.

В номере их ждали поломанные двери и мебель, пыль, перебои с водой. Несколько семей, проживавших в отеле, объединились в соцсетях, чтобы вместе добиваться решения проблем.

Попытки урегулировать конфликт

Представитель турагентства сначала общался с туристами, но вскоре перестал выходить на связь. Некоторым предложили переселение, но семья Шехналеков осталась в отеле до конца отпуска.

"В этих случаях клиенты имеют право на скидку, поскольку заключённый договор с туроператором не соответствует заявленному", — заявил председатель Ассоциации по защите прав потребителей Ондржей Зеленка.

dTest также подтвердил, что представленные туристами фотографии и жалобы ясно показывают несоответствие рекламы реальности.

Ответ турагентства

Exim Tours признало проблему.

"Мы решили временно снять отель с продажи до конца сентября и обсуждаем меры по улучшению сервиса", — заявил представитель компании Петр Костка.

Шехналеку предложили 20% скидку, сославшись на то, что отель был "одним из самых дешёвых". Но турист не согласен: вместе с экспертами он требует большей компенсации.

Uni Sharm Aqua: другой курорт, та же история

Николь Цуфалова с матерью выбрали отель Uni Sharm Aqua в Шарм-эль-Шейхе. Цена — скромная, ожидания — тоже. Но реальность снова оказалась мрачной.

"На улице были мутные лужи, вонь, мусор повсюду. В номере — грязные стены, простыни, облупившаяся мебель. Даже сейфа не было", — отметила клиентка CK Join UP! Николь Цуфалова.

Женщины потребовали замену номера, но и второй оказался в таком же состоянии. Вскоре появились тараканы. Делегат не отвечала на звонки, поэтому туристки вынуждены были искать жильё самостоятельно.

"Фотографии — только иллюстрация"

На сайте турагентства были размещены красивые фотографии, якобы после ремонта. Но в отеле сказали, что снимки сделаны в другом месте.

"CK обращает внимание клиентов на то, что изображения в каталогах приведены исключительно в иллюстративных целях", — говорится в заявлении Join UP!.

В итоге женщины доплачивали за жильё, питание и такси из своего кармана — всего 12 тысяч крон. По возвращении они подали жалобу, но агентство обвинило клиентов в том, что те не дождались помощи.

Мнение экспертов

Специалисты уверены, что даже при низкой цене тура агентство обязано проверять уровень отелей.

"Помимо скидки, туристы вправе требовать компенсацию за моральный ущерб и потерю радости от отдыха", — отметила эксперт Ондржей Зеленка.

Истории Шехналека и Цуфаловой показывают: красивые слова в рекламных буклетах не всегда совпадают с действительностью. А значит, туристам стоит быть особенно внимательными при выборе тура, чтобы отпуск не превратился в испытание.

