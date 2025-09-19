Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:16

Соседи-убийцы для роз: вот кто лишает их сил и превращает сад в пустыню

Флорист Элизабет Дэниелс назвала растения, которые угнетают рост роз

Розы — настоящие "королевы сада", но, как и любые растения, они чувствительны к соседству. Если посадить их рядом с неподходящими культурами, это может привести к угнетению роста, болезням и даже отсутствию цветения. Об этом в беседе с садоводами напомнила флорист Элизабет Дэниелс.

"Розы должны находиться вдали от больших деревьев и кустарников, которые могут их затенять и конкурировать за воду и питательные вещества", — объяснила Дэниелс.

Какие растения нельзя сажать рядом с розами

Сирень

Крупные кустарники, такие как сирень, отбирают у роз влагу и питание. Кроме того, сирень подвержена мучнистой росе, которая легко передаётся на соседние растения.

Снапдрагон (львиный зев)

Эти яркие однолетники или двулетники лучше располагать в другой части сада. Они истощают почву и мешают розам полноценно развиваться.

Овощи: картофель, помидоры, перец

Все они подвержены грибковым инфекциям и вертициллиозному увяданию, которое может легко перекинуться на розы.

Мята

Агрессивное растение, быстро распространяющееся по саду. Забирает влагу и питание у соседей, а сильный аромат способен отпугнуть опылителей.

Ипомея (вьюнки)

Сильные побеги оплетают розы, повреждая листья и стебли, при этом конкурируют за свет и влагу.

Лизимахия

Быстро разрастается, образуя плотные ковры, которые способны "задушить" розы.

"Розы просто не будут цвести, если им приходится конкурировать за воду и питательные вещества", — подчеркнула садовод Али Макенхил, владелица питомника.

Соседи, которые помогают розам

Не все растения опасны для роз. Есть культуры, которые могут стать настоящими союзниками:

  • Лук и чеснок — отпугивают тлю и других насекомых, а также усиливают аромат роз.

  • Окопник — привлекает полезных насекомых и улучшает структуру почвы.

А что если…

А что если посадить розы в одиночестве, без соседей? Такой вариант возможен, но в этом случае розам придётся чаще помогать удобрениями и защитой от насекомых. "Правильные" соседи наоборот могут облегчить уход и улучшить микроклимат для кустов.

FAQ

Можно ли сажать розы рядом с другими цветами?
Да, если это не агрессивные растения, лучше подбирать нейтральные культуры или союзников вроде чеснока.

Почему нельзя сажать розы рядом с овощами?
Паслёновые переносят грибковые инфекции, которые легко поражают розы.

Какие растения усиливают аромат роз?
Чеснок и лук считаются лучшими спутниками, они также отпугивают тлю.

Мифы и правда

  • Миф: розы можно сажать где угодно.
    Правда: они плохо растут в тени и при конкуренции.

  • Миф: мята полезна для роз.
    Правда: она агрессивно распространяется и подавляет кусты.

  • Миф: овощи и цветы можно смешивать без ограничений.
    Правда: некоторые культуры передают розам болезни.

3 интересных факта

  1. В Средние века чеснок часто сажали у роз как "оберег от злых духов и насекомых".

  2. В Англии XIX века розы выращивали только в отдельных "розовых садах" без соседей.

  3. Некоторые сорта роз лучше цветут, если рядом высажен чеснок или зелёный лук.

