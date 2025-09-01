Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дима Билан
Дима Билан
© commons.wikimedia.org by Daniel Aragay from Vacarisses, Catalunya is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:53

Дима Билан открыл слабое место: привычка, которая разрушает его здоровье

Дима Билан признался в проблемах с курением на фестивале "Новая волна" в Казани

Дима Билан уже много лет остаётся одним из самых востребованных артистов в России. Его концерты собирают полные залы, песни становятся хитами, а энергия на сцене поражает даже самых требовательных зрителей. Но за ярким образом успешного певца скрываются личные трудности, с которыми артист не стесняется делиться. Недавно он откровенно рассказал о привычке, которая подтачивает его здоровье и не даёт окончательно перейти на сторону здорового образа жизни.

Честное признание

На музыкальном фестивале "Новая волна" в Казани 43-летний певец поделился с журналистами портала Super. ru тем, что до сих пор не смог справиться с пагубной слабостью.

"Я пробовал [бросить] несколько раз. Не получалось. Сейчас стою на перепутье: думаю, что надо бросать", — сказал артист Дима Билан.

Заявление певца вызвало оживлённое обсуждение в социальных сетях. Многие поклонники признались, что даже не догадывались о его привычке. Одни поддержали певца за честность, другие выразили сомнения в том, что он сможет отказаться от неё, пока не появится твёрдое внутреннее желание.

Реакция поклонников

Комментарии пользователей оказались весьма разнообразными: кто-то удивлялся тому, что Билан курит, а кто-то восхищался его физической формой, ведь на сцене артист по-прежнему двигается так энергично, будто ему не 43, а 20 лет.

• "Даже не знала, что он курит".
• "Зато честно, молодец".
• "Не получится бросить, пока сам не захочет".
• "Курит, но при этом поет божественно и по сцене скачет, будто 20-летний, удивительно".

Такое внимание к личной жизни артиста неудивительно: он давно привык к пристальному интересу публики.

Проблемы со здоровьем

Несмотря на активность и работоспособность, Дима Билан не раз сталкивался с последствиями своего образа жизни. Так, в июне 2025 года он был вынужден отменить концерт в Сочи из-за болезни. Причиной стали серьёзные трудности с голосовыми связками, которые для певца имеют критическое значение.

