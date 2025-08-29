Запах изо рта у кошки: скрытая угроза, которую нельзя игнорировать

Вы замечали, как ваша кошка ластится, трётся мордочкой о вас, громко мурлычет — и вдруг… от её дыхания исходит неприятный запах? Это не просто досадная мелочь. Запах может сигнализировать о проблемах со здоровьем питомца.

Почему у кошки плохо пахнет изо рта?

Несвежее дыхание у кошки — одна из частых причин визитов к ветеринару. Источником запаха могут быть:

заболевания зубов и дёсен — самая распространённая причина.

проблемы с верхними дыхательными путями.

болезни почек, диабет или нарушения пищеварения.

Не игнорируйте этот симптом — иногда он говорит о развитии серьёзных патологий.

Что поможет вернуть кошке свежее дыхание?

Чистите зубы регулярно. Используйте специальную щётку и пасту для кошек. Если питомец сопротивляется — есть альтернативы: гели и спреи для гигиены рта.

Чистка зубов и массаж дёсен кошки помогают устранить скопление бактерий и остатков пищи, которые вызывают неприятный запах.

Следите за питанием. Сбалансированный рацион влияет не только на общее здоровье, но и на запах из пасти. Убедитесь, что кошка получает все необходимые nutrients.

Боритесь с зубным камнем. Налёт и камень — частые виновники запаха. Помогут:

жевательные игрушки,

специальные средства против налёта,

сухой корм — его текстура мягко очищает зубы.

Не пропускайте визиты к ветеринару. Регулярный осмотр у специалиста поможет вовремя обнаружить проблему. Кровоточивость дёсен, камень, запах — всё это поводы для консультации.

Своевременные диагностика и лечение предотвратят развитие осложнений или серьёзных заболеваний.