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В США выяснили, что препарат класса макролонов может уничтожать устойчивые бактерии
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В США выяснили, что препарат класса макролонов может уничтожать устойчивые бактерии

Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго разработали новый антибиотик из класса макролонов, который значительно затрудняет развитие устойчивости бактерий. Это лекарство сочетает в себе механизмы действия макролидов и фторхинолонов, блокируя рибосомы и нацеливаясь на фермент ДНК-гиразу, что предотвращает репликацию и деление клеток.

Эффективность макролонов подтверждена экспериментально, они способны блокировать работу рибосом даже у штаммов, устойчивых к традиционным макролидам. Двойное действие нового препарата практически исключает развитие защитных механизмов у бактерий, что делает его мощным средством против супербактерий.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.

Фото: commons.wikimedia.org/BHurrell (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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