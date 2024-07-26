Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго разработали новый антибиотик из класса макролонов, который значительно затрудняет развитие устойчивости бактерий. Это лекарство сочетает в себе механизмы действия макролидов и фторхинолонов, блокируя рибосомы и нацеливаясь на фермент ДНК-гиразу, что предотвращает репликацию и деление клеток.
Эффективность макролонов подтверждена экспериментально, они способны блокировать работу рибосом даже у штаммов, устойчивых к традиционным макролидам. Двойное действие нового препарата практически исключает развитие защитных механизмов у бактерий, что делает его мощным средством против супербактерий.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.
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