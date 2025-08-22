Бактерии против вирусов: кто выйдет победителем в этой неравной битве

Знаете ли вы, что миллионы людей по всему миру ежегодно умирают от инфекций, которые не поддаются лечению антибиотиками? Эта проблема становится все более актуальной, и новосибирские ученые сделали важное открытие, которое может изменить ситуацию.

Острая проблема

Одним из самых опасных патогенов является бактерия Klebsiella pneumoniae, которая вызывает тяжелые инфекции, такие как пневмония и менингит. Каждый год она уносит множество жизней, и традиционные антибиотики нередко оказываются бессильны против нее.

В ходе своих исследований новосибирские ученые проанализировали мокроту пациентов, страдающих от пневмонии, и обнаружили не только саму бактерию, но и вирус, который способен ее уничтожить.

Важное открытие

Это открытие принадлежит сотрудникам Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Новый бактериофаг, получивший название KlebP 265 , продемонстрировал свою эффективность в борьбе с Klebsiella pneumoniae. В ходе экспериментов на клеточных культурах и мышах результаты оказались поразительными: 100% подопытных, получивших фаговую терапию, выжили, в то время как в контрольной группе все животные погибли.

Это открытие может стать важным шагом в борьбе с антибиотикорезистентными инфекциями и спасти множество жизней. Исследования продолжаются, и надежды на эффективное лечение становятся все более реальными.