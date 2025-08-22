Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikimedia Commons by www.scientificanimations.com/ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:25

Бактерии против вирусов: кто выйдет победителем в этой неравной битве

Ученые из Новосибирска разработали вирус для лечения пневмонии

Знаете ли вы, что миллионы людей по всему миру ежегодно умирают от инфекций, которые не поддаются лечению антибиотиками? Эта проблема становится все более актуальной, и новосибирские ученые сделали важное открытие, которое может изменить ситуацию.

Острая проблема

Одним из самых опасных патогенов является бактерия Klebsiella pneumoniae, которая вызывает тяжелые инфекции, такие как пневмония и менингит. Каждый год она уносит множество жизней, и традиционные антибиотики нередко оказываются бессильны против нее.

В ходе своих исследований новосибирские ученые проанализировали мокроту пациентов, страдающих от пневмонии, и обнаружили не только саму бактерию, но и вирус, который способен ее уничтожить.

Важное открытие

Это открытие принадлежит сотрудникам Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Новый бактериофаг, получивший название KlebP265, продемонстрировал свою эффективность в борьбе с Klebsiella pneumoniae. В ходе экспериментов на клеточных культурах и мышах результаты оказались поразительными: 100% подопытных, получивших фаговую терапию, выжили, в то время как в контрольной группе все животные погибли.

Это открытие может стать важным шагом в борьбе с антибиотикорезистентными инфекциями и спасти множество жизней. Исследования продолжаются, и надежды на эффективное лечение становятся все более реальными.

