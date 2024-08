Благодаря американским ученым на взаимодействие бактерий и корней теперь можно смотреть в 3D

Ученые из Калифорнийского технологического института сделали значительный шаг вперед в исследовании микробиома растений. Они разработали инновационный метод трехмерной визуализации, который позволяет наблюдать сложные взаимодействия между бактериями и корневой системой растений.

Изучение этих процессов крайне важно для понимания механизмов, благодаря которым бактерии помогают растениям усваивать необходимые питательные вещества, например, фосфор. Фосфор играет ключевую роль в росте и развитии растений, а его доступность напрямую влияет на урожайность и здоровье сельскохозяйственных культур.

Этот новый подход объединяет два известных метода: флуоресцентную микроскопию, используемую для изучения микроорганизмов, и неинвазивную количественную фазовую визуализацию.

Новая технология, получившая название CFAST (Complex-field and Fluorescence microscopy using the Aperture Scanning Technique), объединяет преимущества обоих методов в одном высокотехнологичном оптическом устройстве. Это позволяет получать трехмерные изображения микробных сообществ значительно быстрее и с меньшим воздействием на образцы, по сравнению с традиционной микроскопией.

На данный момент эксперименты проводились в искусственной среде, вне почвы, с использованием упрощенных моделей. Однако ученые планируют усовершенствовать технологию, чтобы получать точные изображения корней и бактерий в естественных условиях.

Таким образом, ученые получают возможность более эффективно изучать взаимосвязи между корнями растений и их микробиомом.

Фото: From Wikimedia Commons/ NIAID_Flickr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)