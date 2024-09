Лидер британской партии «Наследие» назвал слова Путина "Отличным троллингом"

Выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме вызвало различные реакции. В частности, Дэвид Кертен, лидер британской партии "Наследие", назвал слова президента о поддержке Камалы Харрис "отличным троллингом".

Путин заявил, что Россия поддерживала Джо Байдена на выборах в США, но он снялся с гонки. По словам Путина, Байден призвал своих сторонников голосовать за Харрис, поэтому Россия будет поддерживать её.

Кроме того, Путин напомнил о рекордном количестве санкций, введённых против России при Дональде Трампе, и выразил надежду на то, что Харрис откажется от подобной политики, если победит.

Путин также положительно оценил её смех, сказав, что если он такой заразительный, то у неё всё хорошо.

Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)