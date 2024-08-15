Российские исследователи нашли новый механизм для защиты пшеницы от пестицидов

Российские исследователи из Воронежского государственного университета обнаружили, что бактерии из рода Azospirillum в биоудобрениях могут защитить пшеницу от токсического воздействия пестицидов. Эти микробы уменьшают клеточный стресс и повышают устойчивость культуры к химикатам, при этом стимулируя её рост.
Доцент университета Мария Гуреева подчеркнула, что, несмотря на перспективы "зелёной биотехнологии", полный отказ от химических пестицидов в ближайшем десятилетии маловероятен из-за их роли в обеспечении продовольственной безопасности. Однако новые подходы к защите растений, включая использование бактерий Azospirillum, могут снизить ущерб от пестицидов, улучшая продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных культур.
Фото: commons.wikimedia.org/Bernard Dejean (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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