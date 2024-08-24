Ученые раскрыли тайну: как бактерии могут защитить вас от инфаркта

Исследователи обнаружили, что кишечные бактерии производят вещества, которые непосредственно влияют на клетки сердца. Это открытие, опубликованное в журнале Nature Communications, может привести к созданию новых лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Бета-блокаторы — это препараты, применяемые для лечения сердечной недостаточности и гипертонии. Они связываются с бета-2 адренорецепторами, которые играют ключевую роль в реакции организма на стресс, активируясь под воздействием адреналина. Бета-блокаторы предотвращают эту активацию, что замедляет сердцебиение, снижает артериальное давление и уменьшает нагрузку на сердце.
В новом исследовании ученые установили, что вещество PAG, вырабатываемое кишечными бактериями, может взаимодействовать с бета-2 адренорецепторами. Это вещество попадает в сердце с кровотоком и усиливает сокращение сердечной мышцы, что может способствовать развитию сердечной недостаточности. Предыдущие исследования уже показали, что высокий уровень PAG связан с более тяжелым течением заболевания.
В настоящее время ученые работают над созданием лекарств, которые будут нацелены на PAG и его взаимодействие с рецепторами в клетках сердца. Предполагается, что такие препараты будут иметь меньше побочных эффектов.
"Бета-блокатор, который избирательно блокирует вредные сигналы адренергических рецепторов, не затрагивая полезные, мог бы стать совершенно новым подходом к лечению или профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", — отметили исследователи.
Фото: commons.wikimedia.org/Bryan Brandenburg (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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