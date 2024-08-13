Механизм самоорганизации клеток раскрыт — узнайте, как это может изменить мир

Исследователи из Института науки и технологий Австрии (ISTA) под руководством профессора Анжелы Шарич раскрыли ранее неизвестный механизм самоорганизации активной материи, необходимый для деления бактериальных клеток.
Они обнаружили, что нити белка FtsZ, сталкиваясь с препятствиями, спонтанно "умирают" и формируют кольцевую структуру в центре делящейся клетки. Это открытие может способствовать разработке синтетических самовосстанавливающихся материалов.
Команда создала вычислительную модель, показывающую, как нити FtsZ самоорганизуются в кольцо, способствуя формированию новой клеточной стенки. Взаимодействие FtsZ и его способность "умирать", чтобы выровняться, стали ключевыми в понимании физики деления клеток.
Совместные эксперименты с учеными из Университета Уорика подтвердили эти выводы, что подчеркивает важность "беговой дорожки" (процесс роста и сжатия нитей) в формировании бактериального кольца деления.
В будущем, исследователи намерены изучить, как бактериальное кольцо помогает формировать стенку, разделяющую клетку на две части, что может открыть новые горизонты в создании синтетических клеток и самовосстанавливающихся материалов.
Фото: commons. wikimedia.org/Angel14576 (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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