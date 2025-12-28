Химиотерапия отдыхает: кишечная бактерия из лягушки показала феноменальную эффективность

Необычная находка из кишечника японской древесной лягушки может изменить подход к лечению опухолей: бактерия не только уменьшала новообразования у мышей, но и защищала их от повторного развития рака. Об этом сообщает научный журнал Gut Microbes: японские исследователи описали эффект штамма Ewingella americana, который при однократном введении приводил к исчезновению опухолей без выраженных побочных эффектов.

Как ученые искали бактерии с противоопухолевым эффектом

Команда из Японии изучала бактерии, выделенные из амфибий и рептилий. В работу вошли 45 штаммов, полученных из лягушек, тритонов и ящериц. После первичного отбора девять из них показали заметную противоопухолевую активность, но самым эффективным оказался штамм Ewingella americana.

Эксперименты проводили на мышах с опухолями. По данным исследования, после однократного введения E. americana опухоли у подопытных животных полностью исчезали. Более того, попытка повторно "запустить" заболевание — введение раковых клеток через месяц — не приводила к появлению новых опухолей в течение последующих 30 дней.

Двойной механизм: атака на опухоль и усиление иммунитета

Авторы работы описывают двойное действие бактерии. С одной стороны, E. americana напрямую воздействует на опухолевую ткань. С другой — она усиливает иммунный ответ организма, вовлекая в процесс Т-клетки, В-клетки и нейтрофилы, которые участвуют в уничтожении изменённых клеток.

Исследователи связывают эффективность штамма с его способностью выживать там, где большинству иммунных механизмов работать сложнее. Опухолевая среда часто отличается низким содержанием кислорода, что подавляет активность иммунных клеток и снижает эффективность некоторых препаратов. По оценке ученых, именно "устойчивость" бактерии к таким условиям может давать ей преимущество и помогать запускать противоопухолевые реакции там, где они обычно ослаблены.

Безопасность и сравнение с существующими методами

В публикации приводятся предварительные данные о переносимости метода. Бактерия быстро выводилась из кровотока мышей, не вызывала длительной токсичности и не повреждала здоровые органы. Это важный момент, поскольку многие противоопухолевые подходы ограничены побочными эффектами, особенно при системном воздействии на организм.

Кроме того, авторы отмечают, что по способности уменьшать размер опухолей инъекции E. americana превзошли некоторые существующие методы, включая химиотерапевтический препарат доксорубицин. Исследователи подчеркивают, что полученные результаты относятся к доклиническому этапу, но сам штамм рассматривается как перспективный кандидат для дальнейшей клинической разработки. Следующий шаг — подтверждение эффективности и безопасности на более сложных моделях и в дальнейшем — в исследованиях с участием людей.