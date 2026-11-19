Мир давно привык к понятию «вечных химикатов» — перфторированных соединений (PFAS), которые проникают в почву и воду, например, через противопожарную пену. Эти вещества получили свое пугающее название из-за связи углерода с фтором: эта химическая сцепка настолько прочна, что природа практически не знает способов ее разорвать. Однако исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде и Университета Миннесоты обнаружили в загрязненной почве живое опровержение этого правила — штамм бактерий Sedimentibacter ZM-1.

Механика выживания в токсичной среде

Бактерия ZM-1 не просто терпит присутствие перфтор-4-метилпент-2-еновой кислоты (PFMeUPA), она использует ее как ресурс. В ходе экспериментов микроорганизм продемонстрировал способность буквально «разбирать» молекулу химиката, отрывая от нее атомы фтора и заменяя их водородом. Скорость этого процесса поражает: там, где родственный вид Sedimentibacter saalensis тратил на переработку 100 микромолей вещества две недели, ZM-1 справлялся менее чем за сутки.

Подобное разрушение молекул обычно превращает клетку в ловушку: при отщеплении фтора внутри бактерии накапливаются ядовитые ионы, которые должны были бы парализовать ее метаболизм. Но ZM-1 выработала изящную систему защиты. Как только концентрация яда растет, бактерия экстренно синтезирует специальные мембранные белки. Эти белки работают как молекулярные насосы, которые с огромной скоростью выкачивают ионы фтора из цитоплазмы наружу, поддерживая внутренний баланс и позволяя клетке продолжать работу.

Энергия из распада

Самое удивительное открытие касается того, как ZM-1 перестроила свой энергетический обмен. Обычно бактерия поглощает аминокислоты, например аргинин, выделяя при этом водород как побочный продукт. Однако в присутствии «вечных химикатов» происходит перенаправление потоков: избыточные электроны, которые раньше уходили на создание водорода, теперь тратятся на разрыв связей между углеродом и фтором.

Эта перестройка превращает разрушение PFAS в выгодную сделку. Вместо того чтобы тратить ресурсы впустую, клетка направляет высвобожденную энергию на синтез АТФ — универсальной «валюты» энергии в живых системах. В результате бактерии, питающиеся таким образом, растут более чем в три раза быстрее, чем при обычном расщеплении аргинина, обходя по эффективности даже классические процессы брожения.

Пока эта способность остается лабораторным достижением, зафиксированным в препринте на bioRxiv. Ученым еще предстоит выяснить, как ZM-1 поведет себя в реальной экосистеме и какие именно продукты распада остаются после ее «трапезы». Но сам факт существования такого механизма доказывает: даже самые стойкие химические оковы, созданные человеком, могут стать источником жизни для тех, кто найдет способ ими питаться.