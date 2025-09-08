Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by Racool_studio
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:52

Бекон в духовке с сыром: 20 минут до идеальной закуски без хлопот

Детям понравится закуска из запеченного в духовке бекона

Вы когда-нибудь задумывались, как быстро и вкусно приготовить закуску, которая станет звездой любого праздника? Представляем вам простой рецепт бекона с сыром в духовке — блюдо, которое готовится всего за 20 минут и покоряет своим насыщенным вкусом и ароматом. Это идеальный вариант для тех, кто хочет удивить гостей, не тратя много времени на готовку. К тому же, такая закуска отлично подойдет и для сытного завтрака.

Ингредиенты для блюда

  • Бекон — 8 ломтиков
  • Брынза — 150 г
  • Пармезан — 50 г
  • Плавленый сыр — 1 ст. л.
  • Укроп — 5 г
  • Чеснок — 1 зубчик

Как приготовить бекон с сыром: пошаговое руководство

Для начала подготовьте все продукты. Если бекон замороженный, разморозьте его, но оставьте слегка охлажденным, чтобы полоски легко разделялись. В рецепте используется брынза, но вы можете заменить её творогом — так получится более бюджетный вариант. Пармезан можно заменить любым твёрдым сыром по вашему вкусу. Плавленый сыр нужен для связки массы, чтобы начинка держала форму. Разогрейте духовку до 200 градусов и подготовьте форму для запекания.

Далее займитесь сырной начинкой. Сначала слейте лишнюю жидкость из брынзы, затем раскрошите её в миску. Добавьте мелко нарезанный укроп и пропущенный через пресс чеснок — эти ингредиенты придадут блюду свежий аромат и пикантность. Натрите пармезан на крупной тёрке и соедините с брынзой. Влейте плавленый сыр и тщательно перемешайте, чтобы масса стала плотной и хорошо держала форму.

Теперь сформируйте рулеты. Возьмите ломтик бекона и на него положите примерно столовую ложку сырной массы, сформировав овальную котлетку. Аккуратно заверните начинку в бекон так, чтобы он покрывал её полностью, но не слишком туго. Это важно, чтобы бекон не порвался при запекании, а начинка осталась внутри.

Застелите форму для выпекания бумагой или смажьте маслом, выложите рулеты и отправьте в духовку на 15-20 минут. Можно использовать режим гриля или верхней конвекции — ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Для более яркого вкуса и красивой корочки посыпьте рулеты сверху тёртым сыром за несколько минут до готовности.

Подавайте закуску горячей, прямо из духовки. Рулеты хорошо держат форму, но начинка может немного вытечь — не переживайте, это только добавляет вкуса. На тарелку выкладывайте и сам бекон, и выделившийся сок с сыром — так закуска будет особенно вкусной.

Этот рецепт — отличный пример того, как можно быстро приготовить из простых продуктов изысканную закуску, которая понравится и взрослым, и детям.

