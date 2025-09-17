Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Ходьба спиной вперёд: странная мода или скрытый секрет здоровья

Кардиолог Дмитрий Сумин: ходьба спиной подходит для реабилитации, но не лечит суставы

Ходьба спиной вперёд всё чаще появляется в роликах фитнес-блогеров. Звёзды TikTok и YouTube показывают, как это необычное упражнение помогает им прокачивать мышцы и сохранять баланс. Многие уверяют, что при регулярной практике укрепляются колени, улучшается координация и даже сжигается больше калорий. Но действительно ли это так и стоит ли включать обратную ходьбу в свой тренировочный план?

Почему люди начали ходить назад

За последний год зарубежные блогеры делились личным опытом. Кто-то рассказывал, что у него улучшилась осанка, кто-то — что стал увереннее чувствовать себя на ногах. Фитнес-звезда @chaysembyrd утверждает, что полгода таких тренировок помогли ей укрепить суставы и наладить координацию. Блогер @jayoffline отмечал пользу для мышц ног и равновесия. Популярность подхватили и специалисты альтернативных методов. Например, доктор Алан Манделл советовал уделять упражнению по 50 минут в неделю, обещая меньше проблем с суставами и на 30% больше потраченных калорий. А хиропрактик Мэт Уайст рекомендовал его пациентам с болями в коленях.

Что думают врачи

Дмитрий Сумин, кардиолог-реабилитолог, поясняет, что у обратной ходьбы действительно есть место в медицине:

"Ходьба спиной — это один из тестов, который используют физические терапевты, когда оценивают состояние пациента", — сказал кардиолог-реабилитолог Дмитрий Сумин.

По словам эксперта, упражнение подходит в реабилитации, но только в определённых случаях и под наблюдением специалистов. Для здоровых людей оно скорее развлечение и способ улучшить координацию, чем средство профилактики заболеваний.

Может ли помочь при боли в коленях

Исследования показывают, что при обратной ходьбе шаги становятся короче, сгиб в колене мягче, а нагрузка на суставы меньше. В одном эксперименте пациенты с остеоартрозом трижды в неделю занимались по 10 минут, и уже через полтора месяца их состояние улучшилось по сравнению с контрольной группой. Но важно учитывать: параллельно они выполняли и другие упражнения, такие как приседания и жим ногами. Поэтому назвать обратную ходьбу универсальным решением пока нельзя.

Баланс и восстановление после инсульта

Три китайских исследования подтвердили: регулярные занятия по 30 минут трижды в неделю помогают людям после инсульта быстрее восстановить равновесие и подвижность. Есть и данные о положительном влиянии на баланс у здоровых людей, но выраженный эффект проявляется в основном у тех, кто действительно испытывает трудности с координацией.

Энергозатраты и калории

При движении спиной вперёд мышцы и мозг работают активнее. В одном эксперименте разница в частоте сердечных сокращений составила почти 20 ударов в минуту: при обычной ходьбе — 113, при обратной — 132. Другие данные показывают, что энергозатраты возрастают более чем в два раза: с 1,8 до 5,6 ккал в минуту. Но врачи уточняют, что даже эти показатели не гарантируют реальное похудение.

"Если в исследовании выяснилось, что ходьба спиной вперёд расходует больше калорий, это абсолютно не доказывает, что регулярное выполнение этого упражнения позволит похудеть", — пояснил кардиолог-реабилитолог Дмитрий Сумин.

Может ли быть вред

Для здорового человека упражнение безопасно при правильной технике и небольшой скорости. Риск появляется, если есть проблемы с суставами или координацией: тогда лучше проконсультироваться с физиотерапевтом. Неверная нагрузка может привести к падениям или обострению болей.

Советы шаг за шагом

  1. Встаньте на беговую дорожку спиной к панели управления.

  2. Прикрепите ключ безопасности к одежде.

  3. Включите минимальную скорость и держитесь за поручни.

  4. Ставьте стопу с носка на пятку, мягко перекатываясь.

  5. Начинайте с 5-10 минут при скорости 3 км/ч.

  6. Постепенно увеличивайте время до 30 минут и скорость до 5-6 км/ч.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать с высокой скорости.
    → Последствие: риск упасть и травмировать суставы.
    → Альтернатива: стартовать с минимальной нагрузки и постепенно её увеличивать.
  • Ошибка: выполнять упражнение при болях в коленях без консультации.
    → Последствие: усугубление состояния.
    → Альтернатива: обратиться к физиотерапевту и добавить поддерживающие аксессуары — ортезы или специальные кроссовки.

А что если попробовать на улице

Ходьба задом возможна не только в спортзале. На стадионе или в парке можно тренироваться без оборудования. Но стоит выбирать ровные дорожки и делать это в светлое время суток, чтобы избежать столкновений. В качестве дополнительного инвентаря подойдут треккинговые палки — они помогут удерживать равновесие.

FAQ

Сколько нужно заниматься, чтобы почувствовать эффект?

Начинающим достаточно 10 минут трижды в неделю. Постепенно время можно увеличить до получаса.

Что лучше: бег или ходьба спиной?

Для кардионагрузки эффективнее бег, но обратная ходьба подходит тем, кому противопоказан интенсивный спорт.

Как выбрать обувь?

Лучше всего кроссовки с амортизацией и мягкой подошвой, чтобы снизить нагрузку на суставы.

Мифы и правда

  • Миф: обратная ходьба лечит болезни суставов.
  • Правда: она может снизить нагрузку и облегчить состояние, но не заменяет лечение.
  • Миф: упражнение помогает быстро похудеть.
  • Правда: энергозатраты выше, но без изменения питания вес не снизится.
  • Миф: ходьба назад опасна.
  • Правда: при правильной технике и осторожности упражнение безопасно.

Три интересных факта

  1. В Японии обратная ходьба практикуется в школах как упражнение для концентрации.

  2. В Китае существуют парки, где есть специальные дорожки для движения задом наперёд.

  3. Некоторые спортсмены используют этот метод как элемент кросс-тренинга для профилактики травм.

Исторический контекст

Идея ходить назад не нова. Ещё в XIX веке в Европе практиковали подобные упражнения как часть гимнастики для развития ловкости. В середине XX века их включали в программы восстановления после травм, а в 1980-х появились первые публикации о пользе для сердечно-сосудистой системы. Сегодня метод вернулся в моду благодаря соцсетям и доступности беговых дорожек.

