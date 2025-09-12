Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Люди занимаются в классе кроссфита
© flickr.com by Rose Physical Therapy Group from United States is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Неожиданный фитнес-секрет: как санка прокачивает тело с ног до головы

Обратная тяга санки укрепляет сердце и мышцы ног — тренер Алекс Хига

Санки чаще всего ассоциируются со снегом, зимними забавами или оленями. Но в мире фитнеса это слово имеет совсем иное значение. Тренировочная утяжелённая санка — мощный инструмент, который способен нагрузить тело не хуже привычных тренажёров. Недаром такие звёзды, как Трейси Эллис Росс, Лиззо, Бри Ларсон и Кейт Хадсон, используют её в своих тренировках.

Что такое утяжелённая санка

Санка для тренировок — это низкая металлическая конструкция с вертикальными штырями, на которые надеваются диски. Её можно толкать или тянуть за цепь. Одно из самых популярных упражнений с этим снарядом — обратная тяга санки, или backward sled pull.

Как выполнять обратную тягу

Даже если в вашем зале нет специальной санки, её легко заменить. Достаточно привязать цепь или канат к блинам или другому тяжёлому предмету.

  1. Возьмите канат, отойдите назад и натяните его. Станьте широко, перенесите вес на пятки, держите корпус напряжённым, а руки прямыми.

  2. Делайте быстрые короткие шаги назад, постепенно ускоряясь. Важно сохранять равномерный темп и не останавливаться.

Чем полезна обратная тяга

Эта вариация упражнений подходит для людей с разными целями — от укрепления мышц до повышения выносливости.

• Развитие скорости и силы.

"Такие тренировки отлично развивают скорость, мощность и выносливость", — отметил персональный тренер Алекс Хига.

• Укрепление сердца.
Упражнение моментально поднимает пульс, работает как кардионагрузка и способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

• Баланс правой и левой стороны.

"Санки нагружают каждую ногу отдельно, что помогает убрать мышечный перекос", — пояснил тренер Брайан Нгуен.

• Работа с ключевыми мышцами.

"Санка отлично развивает квадрицепсы, бёдра, ягодицы, поясницу и икры", — сказала тренер и стронгмен-атлет Алисса Эйджес.

Помимо нижней части тела, в работу включаются пресс, грудь, плечи и руки. Получается полноценная тренировка для всего тела.

Вариации и прогресс

Обратная тяга санки считается доступным упражнением. Достаточно регулировать вес — чем тяжелее нагрузка, тем больше тренируется сила; чем легче — тем интенсивнее развивается выносливость. Упражнение легко адаптируется под уровень подготовки и позволяет отслеживать прогресс.

Ошибки, которых стоит избегать

Чтобы получить максимум пользы, важно помнить:
• сохраняйте широкую стойку и равномерное распределение веса;
• не останавливайтесь на середине дистанции;
• не перегружайте снаряд — лучше увеличивать вес постепенно.

Если есть сомнения в технике, полезно обратиться к тренеру.

Как встроить упражнение в тренировки

В зависимости от целей можно выбрать два подхода:
• для кардио — меньше веса, быстрый темп и длинная дистанция;
• для силы — больше веса, медленное движение и акцент на технику.

Эксперты советуют включать обратные тяги санки в программу дважды в неделю, чередуя с другими нагрузками.

