Этот приём в упаковке рюкзака спасёт вашу спину: формируем ручную кладь

Рюкзак — главный спутник туриста и путешественника. Но он может стать как помощником, так и источником боли в спине, если вещи сложены неправильно. Эксперты по туризму и врачи-ортопеды уверены: грамотное распределение веса снижает нагрузку на позвоночник и делает дорогу легче.

Главный принцип

Основное правило простое: тяжёлые предметы должны находиться ближе к спине. Так центр тяжести рюкзака смещается к телу, и нагрузка распределяется равномерно. Если положить тяжёлое снаружи, рюкзак будет тянуть назад, заставляя сутулиться и напрягать мышцы.

Что класть ближе к спине

Опытные туристы советуют размещать у спинки рюкзака:

воду (бутылки или гидратор),

еду с большим весом,

газовую горелку и баллон,

запасные батареи или технику,

книги, ноутбук или планшет.

Эти предметы создают основу, которая помогает стабилизировать рюкзак.

Средняя часть

В центр можно уложить вещи средней тяжести — аптечку, косметичку, контейнеры с едой, одежду. Они служат амортизатором между тяжёлыми предметами и лёгкими.

Верх и внешние карманы

Сверху и по краям лучше размещать лёгкие и часто используемые вещи: куртку, дождевик, перекус, карту или документы. Так их легко достать, не перебирая весь рюкзак.

Советы туристов

Многие путешественники отмечают, что помогает использование компрессионных мешков и органайзеров: они не только экономят место, но и фиксируют вещи, не давая им смещаться. Ещё один приём — проверять баланс: надев рюкзак, наклониться вперёд и почувствовать, не тянет ли он назад или вбок.

Грамотно упакованный рюкзак — это комфорт и здоровье в дороге. Тяжёлые вещи ближе к спине, средние в центр, лёгкие сверху и снаружи — простой принцип, который делает даже долгие походы легче.