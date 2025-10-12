Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гимнастика при боли в спине
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:19

Крепкая спина без тренажёров: самбист показал комплекс, который работает на 100%

Самбист Дмитрий Елисеев объяснил, как укрепить мышцы спины без спортзала

Крепкая спина — основа здорового тела. От состояния мышц спины зависит осанка, выносливость, координация и даже дыхание. Для поддержания тонуса не обязательно ходить в спортзал — достаточно нескольких простых упражнений, которые можно выполнять дома.

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев в беседе с NEWS. Ru рассказал, какие движения укрепляют спину и помогают избавиться от сутулости.

Почему важно тренировать мышцы спины

Мышцы спины работают практически во всех движениях — от ходьбы до поднятия сумки. Они стабилизируют позвоночник, защищают от травм и поддерживают осанку. При слабом мышечном корсете нагрузка перераспределяется неправильно, появляются боли, усталость и нарушения осанки.

"Такие нагрузки помогают и держать спину прямо, и формируют привычку, когда мышцы поддерживают ровное положение без постоянных напоминаний самому себе", — заявил самбист Дмитрий Елисеев.

Регулярные домашние тренировки не требуют специального оборудования: в качестве инвентаря подойдут бутылки с водой или эластичная лента.

Упражнение 1. "Лодочка" с утяжелением

Одно из самых эффективных упражнений для укрепления поясничного отдела и верхней части спины — вариация классической "лодочки".

"Лягте на живот, вытяните руки вперёд, поднимите одновременно грудь и ноги, а в руки возьмите небольшой утяжелитель, например бутылку с водой. Медленно покачивайтесь вперёд-назад, не опуская конечности", — рассказал спортсмен.

Техника выполнения

  1. Лягте на коврик, вытянув руки и ноги.

  2. Поднимите грудную клетку и ноги от пола, удерживая взгляд вниз.

  3. В руках держите по небольшой бутылке с водой.

  4. Медленно покачивайтесь, не касаясь пола животом.

  5. Выполняйте 2-3 подхода по 15 повторений.

Совет: чтобы снизить нагрузку на поясницу, не поднимайте ноги слишком высоко.

Что тренирует

  • разгибатели позвоночника;

  • мышцы нижней части спины;

  • дельтовидные мышцы и плечи.

Упражнение 2. Тяга эспандера к груди

Для тех, кто хочет развить верхнюю часть спины, отлично подходит работа с резиновой лентой.

"Закрепите её на уровне груди, возьмите концы в руки, отойдите, чтобы создать натяжение, и медленно тяните ленту к себе, сводя лопатки", — посоветовал Елисеев.

Как выполнять

  1. Прикрепите ленту к устойчивому предмету — перилам, дверной ручке или крюку.

  2. Возьмите концы ленты двумя руками и натяните её.

  3. Медленно тяните ленту к груди, сводя лопатки.

  4. Вернитесь в исходное положение.

  5. Повторите 15-20 раз, выполняя 3 подхода.

Эффект

  • укрепляет ромбовидные и трапециевидные мышцы;

  • формирует красивую осанку;

  • улучшает кровообращение в позвоночнике.

Упражнение Инвентарь Основные мышцы Уровень нагрузки
Лодочка с бутылками 2 бутылки по 0,5 л Поясница, плечи, ягодицы Средний
Тяга ленты к груди Эспандер или резинка Спина, руки Низкий-средний
Планка на предплечьях Без оборудования Пресс, поясница Средний
Мостик ягодичный Без оборудования Нижняя спина, ягодицы Низкий

FAQ

Можно ли тренировать спину каждый день?
Нет. Мышцам нужно время на восстановление. Оптимально — через день.

Как понять, что упражнение выполняется правильно?
Во время движения должна чувствоваться работа в области лопаток и поясницы, но не боль.

Нужно ли делать кардио при тренировке спины?
Да, лёгкое кардио улучшает кровоток и ускоряет восстановление.

Можно ли использовать тяжёлые бутылки?
Для начинающих — не более 1 кг. Главное — техника, а не вес.

Как избежать боли после занятий?
Разогревайтесь перед тренировкой и делайте растяжку после.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения на спину можно заменить осаночным корсетом.
    Правда: корсеты ослабляют мышцы, если использовать их постоянно.

  • Миф: боли в спине — признак укрепления мышц.
    Правда: боль указывает на неправильную технику или перенапряжение.

  • Миф: без спортзала спину не накачать.
    Правда: при регулярных тренировках дома результат будет заметен уже через 3-4 недели.

3 интересных факта

  1. Сильные мышцы спины уменьшают риск головных болей, связанных с плохой осанкой.

  2. Упражнения на спину ускоряют обмен веществ и помогают держать фигуру.

  3. Люди с тренированными мышцами корпуса реже страдают хроническими болями в пояснице.

Исторический контекст

Упражнения для укрепления спины использовались ещё в древней Греции: борцы и гладиаторы выполняли движения, похожие на современные "лодочку" и "мостик". Сегодня их принципы сохраняются в пилатесе, йоге и лечебной физкультуре. Спортсмены, такие как Дмитрий Елисеев, напоминают: сильная спина — это не только эстетика, но и здоровье на долгие годы.

