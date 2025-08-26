Красивая осанка без спортзала: упражнения, которые можно делать дома

Тренировать мышцы спины можно и без спортзала — достаточно пары бутылок с водой или эластичной ленты. Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев рассказал NEWS Ru о лучших упражнениях, которые легко выполнять дома.

"Лодочка" с утяжелителем

"Лягте на живот, вытяните руки вперед, поднимите одновременно грудь и ноги, а в руки возьмите небольшой утяжелитель, например бутылку с водой. Медленно покачивайтесь вперед-назад, не опуская конечности", — пояснил спортсмен.

Такое упражнение укрепляет не только спину, но и мышцы корпуса в целом.

Упражнения с эластичной лентой

Елисеев отметил, что резиновая лента — отличная альтернатива тренажёрам:

"Закрепите её на уровне груди, возьмите концы в руки, отойдите, чтобы создать натяжение, и медленно тяните ленту к себе, сводя лопатки. Такие нагрузки помогают и держать спину прямо, и формируют привычку, когда мышцы поддерживают ровное положение без постоянных напоминаний самому себе".

Почему это важно

Сильные мышцы спины не только формируют красивую осанку, но и уменьшают риск болей в пояснице, особенно при сидячем образе жизни.