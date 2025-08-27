Резкая боль в пояснице: когда обычное движение оборачивается проблемой

Внезапная боль в пояснице после неловкого движения или подъёма тяжести знакома многим. Чаще всего это результат перенапряжения мышц, связок или сухожилий. Врач-травматолог клиники "Медицина" (АО "Медицина", клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов рассказал "Газете.Ru", как можно помочь себе дома.

Как облегчить боль дома

"В первый день лучше лечь на бок, подложив подушку между коленями. Но затягивать с постельным режимом не стоит — движение ускоряет восстановление", — отметил врач.

По словам специалиста, помогают простые упражнения: "поворот коленей" лёжа или ягодичный мостик. Они снимают спазм и возвращают подвижность.

Тёплая грелка — хороший способ облегчить боль.

Холод можно попробовать в первые сутки, но помогает он не всем.

Среди обезболивающих лучше работают НПВП (ибупрофен, напроксен), чем парацетамол.

Массаж научно доказанной эффективности не имеет, но многим он приносит облегчение при лёгких формах боли.

Когда обращаться к врачу

Если боль держится больше недели или мешает выполнять повседневные дела, визит к врачу откладывать нельзя.

Профилактика: главное — движение

Шелепов напомнил:

"Главная профилактика — движение. Ежедневные 10-15 минут на упражнения для спины и живота, привычка регулярно менять позу, а также правильная техника подъёма тяжестей помогут избежать неприятностей".

Советы врача: