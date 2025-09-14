Почему офисная работа становится испытанием для спины

Многие офисные сотрудники сталкиваются с неприятными болями в спине, которые становятся следствием долгого сидения и неправильно организованного рабочего места. Как снизить риск подобных проблем, рассказала врач-терапевт Клара Сычугова.

Почему возникает боль

Главная причина дискомфорта — продолжительное пребывание в одной позе. Особенно сильно страдает спина, если рабочее место не отвечает элементарным требованиям эргономики. Со временем напряжение мышц накапливается, и даже лёгкие нагрузки начинают вызывать боль.

Перерывы и движение

По словам специалиста, лучший способ предотвратить боли — регулярные короткие паузы.

"Полезно раз в полчаса делать небольшой перерыв, размяться или хотя бы пройтись до кулера и обратно", — отметила Сычугова.

Даже несколько простых упражнений на растяжку способны снять нагрузку с позвоночника и вернуть тонус мышцам. Важно начинать практиковать такие паузы заранее, не дожидаясь, пока появятся первые неприятные ощущения.

Эргономичное рабочее место

Не менее значимую роль играет правильная организация пространства. Монитор стоит устанавливать так, чтобы верхняя его треть находилась на уровне глаз. Кресло следует отрегулировать по росту: стопы должны полностью стоять на полу, а угол сгиба в тазобедренных и коленных суставах составлять около 90°, максимум 110°.

Такие простые меры помогают снизить нагрузку на позвоночник, сохранить осанку и поддерживать работоспособность в течение всего рабочего дня.