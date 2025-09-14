Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает зарядку в офисе
Девушка делает зарядку в офисе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:01

Почему офисная работа становится испытанием для спины

Врач Сычугова: перерывы и эргономика помогают предотвратить боли в спине

Многие офисные сотрудники сталкиваются с неприятными болями в спине, которые становятся следствием долгого сидения и неправильно организованного рабочего места. Как снизить риск подобных проблем, рассказала врач-терапевт Клара Сычугова.

Почему возникает боль

Главная причина дискомфорта — продолжительное пребывание в одной позе. Особенно сильно страдает спина, если рабочее место не отвечает элементарным требованиям эргономики. Со временем напряжение мышц накапливается, и даже лёгкие нагрузки начинают вызывать боль.

Перерывы и движение

По словам специалиста, лучший способ предотвратить боли — регулярные короткие паузы.

"Полезно раз в полчаса делать небольшой перерыв, размяться или хотя бы пройтись до кулера и обратно", — отметила Сычугова.

Даже несколько простых упражнений на растяжку способны снять нагрузку с позвоночника и вернуть тонус мышцам. Важно начинать практиковать такие паузы заранее, не дожидаясь, пока появятся первые неприятные ощущения.

Эргономичное рабочее место

Не менее значимую роль играет правильная организация пространства. Монитор стоит устанавливать так, чтобы верхняя его треть находилась на уровне глаз. Кресло следует отрегулировать по росту: стопы должны полностью стоять на полу, а угол сгиба в тазобедренных и коленных суставах составлять около 90°, максимум 110°.

Такие простые меры помогают снизить нагрузку на позвоночник, сохранить осанку и поддерживать работоспособность в течение всего рабочего дня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Рохас: высокий холестерин возможен даже при здоровом образе жизни вчера в 22:21

Холестерин растёт даже при ЗОЖ: врач объяснил, почему питание не всегда виновато

Почему даже у сторонников ЗОЖ может быть высокий уровень холестерина и какие факторы кроме питания играют ключевую роль объяснил кардиолог Аурелио Рохас.

Читать полностью » Хелен Миррен использует яркие оттенки для сохранения свежести образа после 60 лет вчера в 22:10

Эти привычки в гардеробе прибавляют десяток лет — даже если морщин ещё нет

Узнайте, какие 5 модных ошибок могут добавлять возраст, и как женщины после 60 могут выглядеть свежо и привлекательно, принимая правильные решения в одежде.

Читать полностью » Стилисты назвали балетки с квадратным носком ключевым акцентом в женском гардеробе этой осени вчера в 21:08

Скромная обувь, которая заставила модных критиков заговорить

Осень 2025 обещает быть стильной с черными брюками и балетками с квадратным носком. Узнайте, как их сочетать для создания безупречного образа.

Читать полностью » Учёные Университета Джона Хопкинса: повышенный уровень железа в мозге предсказывает риск когнитивных нарушений вчера в 20:58

Железо может стать ключом к лечению Альцгеймера: что это значит для пациентов

Новое исследование демонстрирует, как уровень железа в мозге может предсказать риск когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера. Узнайте, каким образом QSM меняет подход к диагностике.

Читать полностью » ЮНИСЕФ: в мире число детей с ожирением превысило количество с недостаточным весом вчера в 19:46

От тарелки к больнице: как еда убивает детей быстрее, чем её нехватка

Избыточный вес у детей достиг угрожающих масштабов: 391 миллион подростков страдает от ожирения. Прочитайте о причинах и возможных решениях проблемы.

Читать полностью » ВПЧ типов 16 и 18 вызывают около 70% случаев рака шейки матки вчера в 18:43

Опасность, которой не избежать: почему ВПЧ настигает почти каждую

Каждая третья женщина сталкивается с раком шейки матки. Узнайте, как избежать этой опасности и что делать при положительном тесте на ВПЧ.

Читать полностью » ВОЗ: в мире более 500 миллионов человек живут с предиабетом вчера в 18:10

Утренняя усталость может быть не от недосыпа: не пропустите первый сигнал опасной болезни

Первые признаки предиабета часто проявляются именно утром. Узнайте, какие пять сигналов не стоит игнорировать, чтобы не упустить момент.

Читать полностью » Учёные из Мексики связали употребление авокадо с 17% снижением риска гипертонии вчера в 17:53

Переспелый плод — скрытая угроза: чем рискуют любители авокадо

Авокадо может влиять на давление и сердце, но всё ли так однозначно? Разбираемся, какие эффекты подтверждены наукой, а какие — миф.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-инструкторы рассказали, как сочетать тренировки ног с другими мышечными группами
Наука

LIGO измерила слияние чёрных дыр с горизонтом размером со Швецию
Садоводство

Полые стебли подсолнечника и камыша обеспечивают аэрацию компостной кучи
Авто и мото

Новые технологии: ИИ будет оценивать внимание и реакцию водителей за рулём
Дом

В Совфеде предложили запретить семейную ипотеку на студии и квартиры до 28 кв. м
Спорт и фитнес

Бег укрепляет сердце, йога снижает риск травм — врач ЛФК Зумруд Гаджиисаева
Авто и мото

Россиянам объяснили схему угона автомобилей с помощью подложенных денег под дворниками
Спорт и фитнес

Упражнения для профилактики болей в шее назвал врач спортивной медицины Георгий Темичев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet