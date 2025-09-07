Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка со штангой
Тренировка со штангой
© flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:25

Одно упражнение заменяет пять: проверенный способ прокачать спину

Становая тяга и подтягивания названы ключевыми упражнениями для развития спины

Мощная и гармонично развитая спина — это не только визуальная основа атлетичной фигуры, но и фундамент для силы всего тела. Для её прокачки достаточно нескольких ключевых упражнений, но они должны выполняться с идеальной техникой и правильно подобранным весом. А вот чрезмерное количество упражнений или бесконечные подходы чаще вредят прогрессу, чем помогают.

Как строится программа на спину

Программа тренировки во многом зависит от частоты занятий и целей. Если тренироваться трижды в неделю, спину придётся совмещать с упражнениями на руки или плечи. При четырёх и более тренировках можно выделить для неё отдельный день.

Цели тоже бывают разные:

  • увеличить общую массу спины и визуально уменьшить талию,
  • акцентировать внимание на верхней части, сохранив при этом узкую талию.

Важно учитывать и доступное оборудование. Большинство упражнений можно заменить аналогами, но есть два исключения — становая тяга и подтягивания. Эти движения остаются базовыми и незаменимыми.

Становая тяга — упражнение №1

Становая тяга со штангой входит в число пяти фундаментальных упражнений, задействующих почти все крупные мышцы тела. Она развивает спину, ноги, пресс, предплечья и даже трапеции.

Тягу можно включать в программу дважды в неделю — в день спины и в день ног. Главное правило: между занятиями должно быть не менее 72 часов для восстановления.

Логика выполнения упражнений

Тренировку всегда начинают с разминки — цель здесь активировать широчайшие мышцы. Дальше важно соблюдать порядок:

  • Разминка и активация — 5 минут.
  • Подтягивания — 3-4 подхода до максимума.
  • Становая тяга — 3-4 тяжёлых сета по 6-8 повторений.
  • Упражнения на верх спины (тяга верхнего блока).
  • Упражнения на середину спины (тяга гантели или штанги в наклоне).
  • Упражнения на трапеции (шраги).
  • Заминка и растяжка — 5 минут.

Для полноценной прокачки спины достаточно 15-20 рабочих подходов за тренировку. Повторения зависят от веса: в тяге — меньше, в изолирующих упражнениях — больше.

Новичкам — на заметку

Для начала нужно развить умение сводить лопатки — это увеличивает амплитуду движения и делает тренировку эффективнее. Среднеподготовленным атлетам стоит подключать упражнения на зубчатые мышцы, например пулловер.

При этом нельзя забывать: подтягивания на перекладине — обязательное упражнение, а их замена тягой верхнего блока не всегда работает. То же самое касается тяги гантели в наклоне: техника у новичков часто страдает, и выгнутая спина здесь — одна из главных ошибок.

Главный принцип — держать спину прямой и удерживать пресс в лёгком напряжении. Именно это гарантирует правильную нагрузку и отсутствие травм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнения в дороге: как поддерживать форму в командировке и путешествии сегодня в 4:50

Упражнения, о которых забывают в офисе: простые движения с неожиданным эффектом

Даже если спортзал недоступен, это не повод сидеть без дела. Узнайте, какие упражнения помогут поддерживать форму в любых условиях.

Читать полностью » Бикрам-йога повышает риски обезвоживания и гипертонии — медики сегодня в 1:50

Когда асаны становятся опасными: скрытая сторона популярных практик

Йога выходит за рамки привычных асан: горячие практики, тренировки с животными и цифровые приложения меняют представление о древней дисциплине.

Читать полностью » Упражнения с гантелями для груди укрепляют суставы и улучшают осанку — врачи сегодня в 1:26

Гантели вместо тренажёра: простые движения, которые запускают рост мышц

Гантели помогают не только прокачать грудные мышцы, но и развить плечи и спину. Какие упражнения выбрать и как тренироваться с умом?

Читать полностью » Кардиотренировки для новичков: советы тренера Тима Хэмптона сегодня в 1:10

Кардио, которое запускает сердце по-новому: что меняется уже после первых минут

Первые шаги в спорте могут быть лёгкими и эффективными. Узнайте, как правильно организовать кардиотренировки и с чего лучше начать новичку.

Читать полностью » Тренеры назвали упражнения для подготовки к релейным и грязевым гонкам сегодня в 0:50

Грязь, боль и победа: что ждёт тех, кто решится на экстремальные забеги

Подготовка к грязевым забегам, эстафетам и полосам препятствий требует разных подходов. Узнайте, какие тренировки помогут справиться с вызовом.

Читать полностью » Подтягивания: рекомендации тренеров по эффективной подготовке сегодня в 0:10

Подтягивания, которые меняют тело: секрет, о котором молчат в спортзале

Подтягивания кажутся невозможными? На деле их можно освоить каждому. Главное — правильная стратегия и немного терпения.

Читать полностью » Бодибилдер Бамстед объяснил, почему жим гантелей и гакк-приседания эффективны для фигуры вчера в 23:38

Секрет гармоничного тела от шестикратного Мистера Олимпия

Крис Бамстед назвал всего два упражнения, которые помогут добиться классического телосложения. Какие именно — и как правильно их выполнять?

Читать полностью » Врач Шишкин объяснил, как фитнес-резинки ускоряют метаболизм и расход калорий вчера в 22:34

Маленький инвентарь, который даёт большой результат

Врач рассказал, помогают ли фитнес-резинки похудеть. Как они влияют на мышцы, метаболизм и почему особенно полезны для ягодиц и бёдер?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

"Автостат Инфо": парк грузовиков в России к июню 2025 года вырос до 2,59 млн единиц
Садоводство

Чистотел в огороде: как правильно использовать, чтобы получить богатый урожай
Авто и мото

Владелец CSG Михал Стрнад собирается приобрести Ferrari и Maserati-дилеров в Праге
Садоводство

Каланхоэ перистый содержит вещества с противовоспалительным и антиоксидантным действием
Красота и здоровье

Врачи предупредили: кофе, чай и шоколад нарушают засыпание
Дом

Подготовка пространства квартиры к появлению собаки
Спорт и фитнес

Интервальная ходьба сжигает калории в два раза быстрее обычной — заключение учёных
Питомцы

Рвота у кошек чаще связана с перееданием и комками шерсти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet