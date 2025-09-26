Эти движения снимают нагрузку с поясницы и при этом растят широчайшие
Большинство программ для тренировки спины строятся вокруг тяги верхнего блока, подтягиваний и наклонных тяг со штангой или гантелями. Эти движения действительно работают, но есть и менее популярные варианты, которые не хуже прокачивают широчайшие и трапеции, помогают снять нагрузку с поясницы и развивают взрывную силу.
В этой статье собраны пять упражнений, которые стоит включить в программу. Они подойдут как для занятий в тренажёрном зале, так и для тренировок с минимальным оборудованием.
Советы шаг за шагом
-
Тяга к животу одной рукой на блочном тренажёре
Установите закрытую рукоять на нижний блок. Сядьте так, чтобы трос был в натяжении уже в стартовой позиции. Держите плечи и стопы в прямой линии. Тяните рукоятку нейтральным хватом к нижней части грудной клетки, представляя, что прижимаете локоть к рёбрам. Сделайте 3 подхода по 8-12 повторов.
"Односторонние упражнения помогают лучше почувствовать мышцы спины", — отметил тренер Мэйсон Вудраф.
-
Тяга в кроссовере одной рукой
Прицепите рукоятку к верхнему блоку, сделайте шаг назад и опуститесь на колено. Согните руку и подтяните локоть к корпусу. Чтобы прочувствовать широчайшие, положите ладонь свободной руки на спину. Выполните 15-20 повторов перед основными упражнениями.
"Многие атлеты плохо чувствуют мышцы спины, отвлекаясь на напряжение в бицепсе", — сказал тренер Джефф Ниппард.
-
Т-образная тяга с упором на грудь
Лягте животом на наклонную скамью или подушку тренажёра, возьмитесь за рукоятки прямым хватом. На выдохе подтяните вес к груди, сводя лопатки. Если хотите сильнее нагрузить широчайшие, возьмитесь нейтральным хватом. Делайте 3-4 подхода по 6-10 повторов.
-
Обратные подтягивания
Используйте низкий турник или гриф в тренажёре Смита. Лягте под штангу, возьмитесь хватом чуть шире плеч. Держите тело прямым, напрягайте пресс и ягодицы. Подтянитесь так, чтобы касаться груди штанги, и плавно вернитесь вниз. Выбирайте усложнённые или упрощённые варианты в зависимости от уровня подготовки.
-
Тяга Пэндли с трэп-грифом
Поставьте снаряд на пол, наклонитесь вперёд, удерживая спину прямой. Возьмитесь за рукоятки шестиугольного грифа и подтяните к груди. Каждое повторение начинайте с паузы на полу. Выполните 3 подхода по 8-12 повторений.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выполнять все тянущие упражнения только со штангой.
-
Последствие: перегрузка поясницы, риск боли и травм.
-
Альтернатива: добавить в программу блочный тренажёр, кроссовер или использование трэп-грифа.
-
Ошибка: держать внимание только на руках.
-
Последствие: нагрузка уходит в бицепс, спина остаётся без должной стимуляции.
-
Альтернатива: концентрироваться на широчайших, использовать зеркала или касание рукой для контроля.
-
Ошибка: игнорировать обратные подтягивания.
-
Последствие: упущенный шанс развить среднюю трапецию и ромбовидные мышцы.
-
Альтернатива: включать их хотя бы как финишер или лёгкий разогрев.
А что если…
Вы тренируетесь дома и у вас нет тренажёров? Подойдёт эспандер, турник или даже штанга на стойках. Обратные подтягивания можно делать на низкой перекладине, а вместо тяги Пэндли — использовать гантели. Главное — следить за техникой и не гнаться за весом.
FAQ
Как выбрать правильное упражнение для спины новичку?
Начните с обратных подтягиваний: это безопасный и доступный вариант, который поможет освоить правильное включение мышц.
Сколько стоит трэп-гриф для дома?
Новый снаряд обойдётся от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от бренда и веса. Подойдёт для силовых тренировок и становится заменой обычной штанге.
Что лучше для роста спины — тяга блока или подтягивания?
Оба варианта эффективны. Блок позволяет контролировать нагрузку, подтягивания развивают силу и стабилизацию корпуса. Оптимально сочетать их.
Мифы и правда
-
Миф: большие веса в упражнениях для спины всегда вредят пояснице.
-
Правда: риск возникает при нарушении техники. При грамотном использовании блочных тренажёров и трэп-грифа нагрузка на поясницу снижается.
-
Миф: широчайшие можно прокачать только подтягиваниями.
-
Правда: альтернативы вроде тяги в кроссовере или Пэндли дают тот же эффект.
-
Миф: обратные подтягивания слишком лёгкие, чтобы приносить пользу.
-
Правда: вариации с утяжелением или ногами на скамье делают упражнение достаточно тяжёлым даже для опытных атлетов.
3 интересных факта
• Широчайшие мышцы спины — самые большие в верхней части корпуса и напрямую влияют на осанку.
• Тяга Пэндли помогает улучшить показатели в олимпийских движениях — рывке и толчке.
• Обратные подтягивания часто используют в реабилитационных программах после травм плеча.
Исторический контекст
-
В 1960-е годы американский тренер Глен Пэндли разработал свою вариацию тяги, чтобы готовить тяжелоатлетов к рывку и взятию на грудь.
-
В 1980-е популярность Т-образной тяги резко возросла благодаря развитию тренажёров с опорой на грудь, которые снижали риск травм.
-
Сегодня обратные подтягивания активно используют в кроссфите и функциональном тренинге как универсальное упражнение без дополнительного оборудования.
Регулярно меняйте упражнения и следите за техникой — так спина станет сильнее, а тренировки принесут максимум пользы без лишнего риска.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru