Тяга штанги в наклоне
Тяга штанги в наклоне
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Спина растёт не от подтягиваний: какое движение даёт больший эффект

Американский совет по физическим упражнениям проверил нагрузку на мышцы спины в 8 популярных упражнениях

Мышцы спины играют ключевую роль не только в формировании фигуры, но и в здоровье всего опорно-двигательного аппарата. Они отвечают за осанку, помогают удерживать корпус и снижают риск травм при нагрузках. При этом именно спина чаще всего страдает от сидячей работы и недостатка активности, поэтому укреплять её особенно важно.

Как устроены мышцы спины

Основной объём и рельеф задают широчайшие, трапециевидные и ромбовидные мышцы. У тренированных людей заметна и большая круглая мышца, расположенная между лопаткой и плечом. Вдоль позвоночника тянутся разгибатели — они отвечают за стабильность корпуса и прямую спину.

Почему именно эти упражнения

Исследователи из Американского совета по физическим упражнениям провели тест с использованием электромиографии. Эта методика показывает, какие мышцы максимально включаются во время работы. В эксперименте сравнили восемь популярных движений и выделили лучшие для разных зон спины.

"Авторы исследования выбрали 8 популярных упражнений на прокачку спины и выяснили, как хорошо они нагружают широчайшие мышцы, разные части трапеции и мускулы, выпрямляющие позвоночник".

К результатам добавили данные из других научных публикаций, что позволило составить список самых эффективных упражнений.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите по одному движению для каждой зоны, если тренируете всё тело за раз.

  2. При сплит-схеме добавляйте по два упражнения в день спины или тяг.

  3. Следите за техникой: корпус не должен раскачиваться, а плечи подниматься к ушам.

  4. Работайте с весом, при котором последние повторения даются тяжело, но без нарушения техники.

  5. В безотягощённых упражнениях выполняйте максимум повторений с правильной формой.

Мифы и правда

  • Миф: для спины достаточно подтягиваний.

  • Правда: нужны и тяговые движения, и упражнения на разгибатели.

  • Миф: гиперэкстензия работает только на поясницу.

  • Правда: при правильной технике включаются ягодицы и задняя поверхность бедра.

  • Миф: широкие хваты всегда эффективнее узких.

  • Правда: ширина хвата влияет на нагрузку, но не всегда делает упражнение лучше.

FAQ

Как выбрать оптимальный вес для тяг?
Берите такой, чтобы последние повторения выполнялись с усилием, но техника оставалась безупречной.

Что лучше для новичка: подтягивания или верхний блок?
Если нет опыта, начните с блока. Постепенно переходите к подтягиваниям.

Сколько раз в неделю тренировать спину?
Достаточно 2 раз: один день акцент на широчайшие, другой — на разгибатели и трапеции.

Исторический контекст

  1. Подтягивания использовались ещё в армейских тренировках начала XX века как обязательный норматив.

  2. Тяга штанги в наклоне вошла в программы культуристов 60-х годов и до сих пор считается базовым упражнением.

  3. Гиперэкстензия появилась в арсенале спортсменов вместе с развитием гимнастических тренажёров в середине прошлого века.

А что если…

Если совсем нет доступа к тренажёрам? Используйте эспандеры, гантели или собственный вес. Даже простые наклонные подтягивания к перекладине дома или во дворе способны заменить полноценную тягу.

Заканчивая тренировку, помните: спина любит разнообразие. Упражнения на широчайшие, трапеции и разгибатели создают не только красивый силуэт, но и надёжный "каркас" для всего тела.

Три интересных факта

  • Самая сильная мышца спины — широчайшая, она помогает даже в дыхании.
  • Разгибатели работают постоянно — даже когда вы просто сидите.
  • Сильная спина улучшает технику в беге и плавании.

