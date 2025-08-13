Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Пять минут, которые спасут спину от боли на годы вперёд

Университет Арканзаса опубликовал комплекс упражнений для разминки спины

Пять минут — и ваша спина готова к любым нагрузкам. Именно столько времени нужно, чтобы разогреть мышцы и суставы, снизить риск травм и повысить эффективность тренировки. Но важно понимать: спина двигается не только вперёд-назад, и ограничиваться одним направлением — значит лишать её полной амплитуды.

Как двигается позвоночник

Позвоночник способен разгибаться, сгибаться, наклоняться в стороны и вращаться. Каждое из этих движений мы используем в повседневной жизни и особенно — во время тренировок. Бег требует ротации, приседания и становая тяга — сгибания, а многие упражнения для пресса — комбинации нескольких движений. Если вы проводите много времени за компьютером, большинство суставов не работает на полную, поэтому разминка должна включать движения, которых вы лишены в течение дня.

Ключевые упражнения для разминки спины

Разминка должна охватывать все типы движений позвоночника. Вот комплекс, который можно выполнить дома или в зале:

  • Foam Roller Back Extension — разгибание грудного отдела с роликом или скрученным полотенцем. Снижает ригидность мышц и увеличивает подвижность.
  • Toe Touch — наклон к носкам для растяжки задней поверхности бедра и поясницы.
  • Rockback Rotation — ротация грудного отдела из положения на четвереньках.
  • Cat Stretch — чередование округления и прогиба спины.
  • Ladders — имитация подъёма по лестнице для боковых наклонов.
  • World's Greatest Stretch — растяжка спины, бёдер и плеч в выпаде.
  • Spiderman Stretch With Rotation — сложная растяжка с поворотом корпуса.

Каждое упражнение выполняется медленно, с контролем дыхания, чтобы подготовить мышцы к нагрузке и улучшить подвижность суставов.

Почему это важно

Исследования показывают, что сочетание динамической растяжки и техник вроде foam rolling помогает улучшить диапазон движений и снизить мышечное напряжение перед тренировкой. Кроме того, такой подход повышает чувствительность нервно-мышечной системы — тело быстрее реагирует на команды мозга, что особенно важно при силовых и функциональных тренировках.

Помните: качественная разминка — это инвестиция в здоровье спины и всего опорно-двигательного аппарата. И всего пять минут могут кардинально повлиять на то, насколько безопасной и продуктивной будет ваша тренировка.

