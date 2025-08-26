Пластилин дороже мяса: что удивило родителей при покупках к школе

Родителям пензенских школьников предстояло выложить в среднем 13 500 рублей, чтобы полностью собрать ребёнка к новому учебному году. Такие данные представили аналитики сервиса SuperJob, проведя опрос в областном центре с 21 июля по 18 августа.

Сравнение с другими городами

Москва — 19 200 рублей (+16% к 2024 году).

Санкт-Петербург — 17 500 рублей (+17%).

Пензенский показатель оказался заметно ниже, но и здесь траты ощутимы.

Родители и кредиты

Эксперты отмечают: всё меньше россиян прибегают к займам, чтобы оплатить школьные покупки.

В 2024 году кредиты брали 9% родителей.

В 2025 году — уже только 5%.

Что подорожало больше всего