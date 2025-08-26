Пластилин дороже мяса: что удивило родителей при покупках к школе
Родителям пензенских школьников предстояло выложить в среднем 13 500 рублей, чтобы полностью собрать ребёнка к новому учебному году. Такие данные представили аналитики сервиса SuperJob, проведя опрос в областном центре с 21 июля по 18 августа.
Сравнение с другими городами
Москва — 19 200 рублей (+16% к 2024 году).
Санкт-Петербург — 17 500 рублей (+17%).
Пензенский показатель оказался заметно ниже, но и здесь траты ощутимы.
Родители и кредиты
Эксперты отмечают: всё меньше россиян прибегают к займам, чтобы оплатить школьные покупки.
В 2024 году кредиты брали 9% родителей.
В 2025 году — уже только 5%.
Что подорожало больше всего
- гардероб для девочек — рост в 1,5 раза, особенно туфли и блузки,
- канцелярия — в среднем +22%,
- отдельные позиции: доски для лепки (+90%), пластилин (+69%), акварель (+48%).
