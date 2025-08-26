Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ребенок готовится к школе
ребенок готовится к школе
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:01

Пластилин дороже мяса: что удивило родителей при покупках к школе

В Пензе сильнее всего подорожали школьные товары для девочек и канцелярия — исследование

Родителям пензенских школьников предстояло выложить в среднем 13 500 рублей, чтобы полностью собрать ребёнка к новому учебному году. Такие данные представили аналитики сервиса SuperJob, проведя опрос в областном центре с 21 июля по 18 августа.

Сравнение с другими городами
Москва — 19 200 рублей (+16% к 2024 году).
Санкт-Петербург — 17 500 рублей (+17%).
Пензенский показатель оказался заметно ниже, но и здесь траты ощутимы.

Родители и кредиты
Эксперты отмечают: всё меньше россиян прибегают к займам, чтобы оплатить школьные покупки.

В 2024 году кредиты брали 9% родителей.
В 2025 году — уже только 5%.

Что подорожало больше всего

  • гардероб для девочек — рост в 1,5 раза, особенно туфли и блузки,
  • канцелярия — в среднем +22%,
  • отдельные позиции: доски для лепки (+90%), пластилин (+69%), акварель (+48%).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мэр Кузнецка призвал жителей страховать имущество после ливня и града сегодня в 0:16

Природа устроила экзамен кузнечанам: коммуналка выдержала, но жители остались с убытками

Шквал с градом в Кузнецке показал слабые места города. Что предложил мэр, чтобы горожане не остались один на один со стихией?

Читать полностью » Минздрав: 151 пара в Пензе прошла диагностику репродуктивного здоровья по сертификату молодожёнов вчера в 23:33

Вместе со свадьбой — в перинатальный центр: 199 пар в Пензе проверили репродуктивное здоровье

В Пензе 199 пар новобрачных проверили репродуктивное здоровье. У части выявили заболевания, а 12 семьям рекомендовали ЭКО. В чём важность подготовки?

Читать полностью » Шторм в Самарской области: пострадали пять человек, повреждены десятки автомобилей вчера в 22:19

Упавшие деревья при шторме стали причиной госпитализации и разрушений в регионе

В результате сильного шторма в Самарской области пострадали пять человек, включая ребенка. По данным экстренных служб, четверых из них госпитализировали с травмами различной степени тяжести, еще один получил амбулаторное лечение. Стихия также стала причиной падения 24 деревьев, которые повредили 15 автомобилей — 11 в Тольятти и 4 в Приволжском районе.

Читать полностью » Путин в Сарове обсудил с атомщиками лидерство России в ядерной энергетике 24.08.2025 в 21:05

Наука объединяет: как Путин говорил о ядерном паритете и возвращении западных партнеров

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саров принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию отечественной атомной отрасли. В Российском федеральном ядерном центре глава государства возложил цветы к памятнику Юлию Харитону — одному из создателей советского атомного проекта.

Читать полностью » В Саранске стартовал всероссийский фестиваль 24.08.2025 в 14:08

Свадьба на сцене и богатыри в колясках: как Саранск объединил семьи со всей России

В Саранске состоялось торжественное открытие III Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий "Мы вместе!". Уникальность нынешнего форума заключалась в его семейном формате — мероприятие объединило более 5000 участников из одиннадцати регионов России, включая Башкортостан, Чувашию, Алтайский край, Москву и Санкт-Петербург.

Читать полностью » Трагедия на трассе М-12: взрыв цистерны с углекислотой под Арзамасом унес жизнь водителя 23.08.2025 в 23:08

ДТП с опасным грузом: столкновение на нижегородской трассе привело к взрыву и человеческим жертвам

Крупная авария с трагическими последствиями произошла 23 августа на федеральной трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области. В результате столкновения грузового автомобиля, перевозившего опасный груз, с автовозом произошел мощный взрыв цистерны со сжиженной углекислотой. На месте скончался водитель грузовика.

Читать полностью » Министр строительства РФ оценил масштабные проекты реновации Перми 23.08.2025 в 11:27

Будущее Прикамья: как комплексная застройка меняет облик столицы региона

В рамках рабочего визита в Пермский край министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин ознакомился с ходом реализации ключевых градостроительных проектов, формирующих новый облик столицы Прикамья. В инспекционной поездке его сопровождал губернатор региона Дмитрий Махонин.

Читать полностью » Владимир Путин провел встречу с представителями атомной отрасли в Сарове 22.08.2025 в 23:20

Абсолютный лидер в мировой атомной энергетике: ключевые темы встречи Путина с ядерщиками

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Саров провел встречу с ведущими специалистами атомной отрасли, приуроченную к 80-летию отечественной ядерной промышленности. В своем выступлении глава государства подчеркнул стратегическую роль атомного комплекса, в котором сегодня задействовано почти полмиллиона человек.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперт рассказал, как сократить потери энергии от техники в дежурном режиме
Садоводство

Удивительный лайфхак: как заставить томаты плодоносить обильнее ночью
Красота и здоровье

Ученые узнали, какая музыка поможет лучше запомнить детали
Садоводство

Фил Кэтрон: главные причины коричневых пятен на газоне летом — засуха, дожди и грибковые инфекции
Спорт и фитнес

Сертифицированный инструктор Келлс МакФиллипс выделил базовые асаны хатха-йоги
Питомцы

26 августа отмечают Всемирный день собаки: как порадовать вашего пса
Культура и шоу-бизнес

Блогер Олег Пилягин сравнил отношения Shaman и Екатерины Мизулиной с Джастином и Хейли Бибер
Культура и шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова перенесла операцию по увеличению груди
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru