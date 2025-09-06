Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бегуны
Бегуны
© commons.wikimedia.org by Chris Hunkeler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Две недели без спорта — и лестница становится испытанием

Как безопасно вернуться к спорту после долгого перерыва — рекомендации врачей

Иногда жизнь вынуждает сделать паузу в тренировках — будь то травма, беременность или другие обстоятельства. Вернуться в спорт после перерыва бывает нелегко: тело теряет форму, а мотивация заметно снижается. Но при грамотном подходе восстановление будет безопасным и эффективным.

Что происходит с организмом во время перерыва

Даже неделя-две без активности отражается на теле. Сначала снижается мышечный тонус — особенно тех групп, которые редко работают в повседневной жизни, например пресса. Примерно через две недели заметно падает выносливость: подъем по лестнице или быстрая ходьба начинают вызывать одышку.

Не стоит забывать и о психологическом факторе. Регулярные тренировки дают заряд эндорфинов — то самое "кайфовое" чувство после нагрузки. Без него возвращаться к спорту труднее: появляется лень, откладывание и потеря привычного ритма.

Когда можно возвращаться к тренировкам

Если пауза связана с травмой или беременностью, начинать тренировки можно только после разрешения врача или физиотерапевта. Даже получив "добро", важно уточнить, какие виды нагрузок стоит исключить. Так, после родов не рекомендуется сразу выполнять интенсивные упражнения на пресс, а после травмы суставов — возвращаться к бегу без подготовительного этапа.

Начинаем постепенно

Главный принцип — не пытаться сразу нагнать упущенное. Оптимально начать с 2-3 легких тренировок по 30 минут в неделю. Через пару недель нагрузку можно увеличить — добавить время или частоту занятий.

• Бегунам лучше сначала укрепить выносливость на велотренажёре или эллипсоиде, а уже потом возвращаться к пробежкам.
• Любителям силовых стоит начать с меньших весов и меньшего числа повторов.

Главная цель — не перегрузить организм и избежать повторных травм.

Восстановление после нагрузки

Тренировка — это лишь половина процесса. Во время занятий мышцы расходуют запасы энергии и получают микроповреждения. Восстановление позволяет организму "залатать" эти микроразрывы и вернуть силы.

Полноценный сон, правильное питание и достаточное количество воды — обязательные условия. Дополнительно помогут растяжка и упражнения с фоам-роллером: они улучшают кровоток, снимают напряжение и ускоряют регенерацию мышц.

Как сохранить мотивацию

Возвращение в спорт редко бывает лёгким, но важно помнить: постепенные шаги неизбежно приводят к результату. Слушайте тело, радуйтесь даже маленьким победам и не спешите — именно такой подход поможет снова войти в привычный ритм тренировок без вреда для здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Советы специалистов: низкоударная тренировка для суставов на стуле сегодня в 3:50

Самая тихая гимнастика: упражнения для ног, о которых знают немногие

Простые упражнения на стуле помогут укрепить ноги и вернуть подвижность без перегрузки суставов. Узнайте, как превратить стул в спортивный инвентарь.

Читать полностью » Базовые упражнения для бицепса и трицепса дома без тренажёров сегодня в 3:22

Всего пара гантелей и правильный приём — мышцы рук становятся больше за месяц

Как накачать руки дома без спортзала и лишних часов тренировок? Простая программа с гантелями и собственным весом поможет укрепить бицепсы и трицепсы.

Читать полностью » Спиннинг: советы тренеров по подготовке к первому занятию сегодня в 3:10

Велотренажёр в зале: секретная настройка, о которой молчат новички

Первое занятие на спиннинге способно напугать, но именно оно может стать началом новой привычки. Разбираем, как подготовиться и чего ожидать.

Читать полностью » Врачи объяснили, почему долгое сидение усиливает боль в пояснице сегодня в 2:50

Тихий убийца осанки: как ежедневное сидение разрушает позвоночник

Длительное сидение усиливает нагрузку на позвоночник и провоцирует дискомфорт. Узнайте, какие упражнения помогают снять боль и укрепить мышцы.

Читать полностью » Как накачать трицепсы: упражнения и техника выполнения по совету тренеров сегодня в 2:37

Секрет массивных рук прост: достаточно задействовать одну мышцу

Трицепс формирует до 70% массы руки. Как часто и какими упражнениями его качать, чтобы не перегрузить и добиться результата?

Читать полностью » Врачи назвали упражнения для поддержания формы дома без спортзала сегодня в 2:10

Дом превратится в спортзал: что скрывают простые предметы из кладовки

Узнайте, как заменить спортзал простыми упражнениями дома и почему движение — лучший способ восстановить силы после праздников.

Читать полностью » Инструкторы по силовым тренировкам объяснили, как правильно выбирать вес гири сегодня в 1:50

Гиря вместо спортзала: упражнение, которое качает всё тело сразу

Узнайте, как с помощью гири прокачать всё тело без спортзала. Простая программа упражнений, которая подойдёт даже новичкам.

Читать полностью » Какие нагрузки противопоказаны подросткам при тренировках — мнение врачей сегодня в 1:12

Подтягивания при весе 50 кг — вот почему подростки растут вширь быстрее взрослых

Подросткам проще накачать мышцы, чем взрослым, но тренировки в юном возрасте требуют особого подхода. Какие упражнения помогут, а какие навредят?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи рекомендуют приседания и выпады для укрепления мышц ног и улучшения осанки
Наука и технологии

Иммунитет и зеаксантин: связь, обнаруженная в новом исследовании
Авто и мото

В Тульской области водителя лишили прав на год за наезд на кота
Авто и мото

В Иркутской области открыли самый длинный автотуристический маршрут России на 1720 км
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему упражнение жим над головой выполняется неправильно
Красота и здоровье

Ученые Лаваля: каму-каму – ключ к лечению неалкогольной жировой болезни печени
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить салат Цезарь с курицей с минимальным количеством калорий
Дом

Как правильно ухаживать за подушками и одеялами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet