Осанка как у киборга и ноль боли: тренер раскрыла секрет "спинного щита"
Боли в спине — одна из самых распространённых проблем современного человека, особенно среди тех, кто много времени проводит за компьютером или ведёт малоподвижный образ жизни. Фитнес-тренер Ольга Дерендеева-Куртова объяснила, что главная защита позвоночника — это сильные мышцы спины, особенно глубокие стабилизаторы, поддерживающие осанку и равновесие тела.
"Подбор упражнений индивидуален и зависит от особенностей человека, целей и задач тренировки", — отметила тренер Ольга Дерендеева-Куртова.
Почему важно укреплять спину
Слабые мышцы спины приводят к неправильному распределению нагрузки, сутулости и хроническим болям. При этом страдают не только позвонки, но и весь опорно-двигательный аппарат — таз, колени и даже шея. Регулярные тренировки, направленные на укрепление спины, помогают улучшить осанку, снизить риск травм и облегчить напряжение после рабочего дня.
Кроме того, сильная спина необходима для стабильной работы кора, который отвечает за баланс и правильную биомеханику движений.
Сравнение видов упражнений для спины
|Тип упражнения
|Что тренирует
|Эффект
|Разгибания (в том числе "лодочка")
|Глубокие мышцы-стабилизаторы
|Повышают устойчивость и выносливость
|Тяговые движения (в горизонтальной и вертикальной плоскостях)
|Широчайшие мышцы, трапеции, дельты
|Формируют силу и объём спины
|Подтягивания
|Верхний отдел спины и руки
|Развивают силу и осанку
|Гиперэкстензия
|Поясничный отдел, ягодицы
|Предотвращает боли и укрепляет позвоночник
|Планка (разные виды)
|Кора и стабилизаторы
|Поддерживает правильную осанку
Как выполнять тренировку для спины: пошаговый план
-
Разминка. Начните с лёгких вращений плечами и наклонов корпуса, чтобы подготовить мышцы.
-
"Лодочка". Лягте на живот, вытяните руки вперёд и одновременно поднимайте руки и ноги. Задержитесь на 2-3 секунды и опуститесь. Повторите 10-12 раз.
-
Тяга одной рукой в наклоне. Опершись на скамью, тяните гантель к поясу, удерживая корпус неподвижным. Это упражнение укрепляет широчайшие мышцы.
-
Подтягивания. Выполняйте классические или с резиновой лентой для облегчения. Делайте 2-3 подхода по 6-10 повторов.
-
Гиперэкстензия. На специальной скамье или полу: поднимайте корпус вверх, не выгибая спину. Отлично укрепляет поясницу.
-
Планка. Держите тело прямым от головы до пят. Начните с 30 секунд и постепенно увеличивайте время.
Тренер советует заниматься три раза в неделю, сочетая разные типы нагрузок и уделяя внимание технике движений.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Слишком быстрая техника → растяжение поясницы → выполняйте медленно, контролируя каждое движение.
-
Отсутствие разминки → спазмы мышц → начинайте с суставной гимнастики.
-
Работа только с верхом спины → перекос осанки → добавьте упражнения для поясницы и кора.
-
Игнорирование боли → травмы → обратитесь к врачу перед началом занятий, если есть дискомфорт.
А что если болит спина?
Если ощущается напряжение или лёгкая боль, стоит перейти на облегчённые варианты — выполнять упражнения без утяжелений, с короткой амплитудой. При хронических болях необходима консультация ортопеда или физиотерапевта, чтобы исключить патологии позвоночника.
Для профилактики в повседневной жизни полезно следить за осанкой, делать перерывы при работе за столом и регулярно выполнять растяжку.
Плюсы и минусы укрепляющих тренировок для спины
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение осанки и снятие болей
|Требуют регулярности и контроля техники
|Укрепление кора и позвоночника
|Нельзя выполнять при острых болях
|Профилактика грыж и защемлений
|Медленный визуальный результат
|Повышение выносливости и тонуса
|Нужен грамотный подбор нагрузки
Часто задаваемые вопросы
Можно ли тренировать спину дома?
Да, достаточно коврика, пары гантелей и собственной массы тела. Главное — соблюдать технику.
Сколько нужно заниматься, чтобы почувствовать результат?
Уже через 3-4 недели регулярных занятий снижается чувство усталости в пояснице и улучшается осанка.
Подходит ли гиперэкстензия всем?
Нет, людям с грыжами и острыми болями в спине следует сначала проконсультироваться с врачом.
Мифы и правда
Миф: упражнения для спины опасны для позвоночника.
Правда: при правильной технике они, наоборот, защищают позвоночник от перегрузок.
Миф: сильная спина — только для спортсменов.
Правда: крепкие мышцы спины нужны каждому, кто хочет избежать сутулости и болей.
Миф: достаточно только растяжки.
Правда: без силовых элементов мышцы не смогут полноценно поддерживать позвоночник.
3 интересных факта
• Всего 15 минут упражнений для спины в день снижают риск болей в пояснице на 40 %.
• Планка активирует более 20 мышц одновременно, включая стабилизаторы позвоночника.
• У людей с сильной спиной уровень энергии выше на 25 %, так как улучшается кровообращение.
Исторический контекст
Ещё в середине XX века физиологи доказали: большинство проблем с позвоночником связано не с его повреждением, а со слабостью поддерживающих мышц. Именно тогда появились первые комплексы лечебной гимнастики и физиотренировок, ставшие основой современного функционального фитнеса. Сегодня подход Дерендеевой-Куртовой опирается на эти принципы, сочетая профилактику и силовую подготовку.
