Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Растяжка на рабочем месте
Растяжка на рабочем месте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Осанка как у киборга и ноль боли: тренер раскрыла секрет "спинного щита"

Ольга Дерендеева-Куртова объяснила, почему сильные мышцы спины — лучшая защита позвоночника

Боли в спине — одна из самых распространённых проблем современного человека, особенно среди тех, кто много времени проводит за компьютером или ведёт малоподвижный образ жизни. Фитнес-тренер Ольга Дерендеева-Куртова объяснила, что главная защита позвоночника — это сильные мышцы спины, особенно глубокие стабилизаторы, поддерживающие осанку и равновесие тела.

"Подбор упражнений индивидуален и зависит от особенностей человека, целей и задач тренировки", — отметила тренер Ольга Дерендеева-Куртова.

Почему важно укреплять спину

Слабые мышцы спины приводят к неправильному распределению нагрузки, сутулости и хроническим болям. При этом страдают не только позвонки, но и весь опорно-двигательный аппарат — таз, колени и даже шея. Регулярные тренировки, направленные на укрепление спины, помогают улучшить осанку, снизить риск травм и облегчить напряжение после рабочего дня.

Кроме того, сильная спина необходима для стабильной работы кора, который отвечает за баланс и правильную биомеханику движений.

Сравнение видов упражнений для спины

Тип упражнения Что тренирует Эффект
Разгибания (в том числе "лодочка") Глубокие мышцы-стабилизаторы Повышают устойчивость и выносливость
Тяговые движения (в горизонтальной и вертикальной плоскостях) Широчайшие мышцы, трапеции, дельты Формируют силу и объём спины
Подтягивания Верхний отдел спины и руки Развивают силу и осанку
Гиперэкстензия Поясничный отдел, ягодицы Предотвращает боли и укрепляет позвоночник
Планка (разные виды) Кора и стабилизаторы Поддерживает правильную осанку

Как выполнять тренировку для спины: пошаговый план

  1. Разминка. Начните с лёгких вращений плечами и наклонов корпуса, чтобы подготовить мышцы.

  2. "Лодочка". Лягте на живот, вытяните руки вперёд и одновременно поднимайте руки и ноги. Задержитесь на 2-3 секунды и опуститесь. Повторите 10-12 раз.

  3. Тяга одной рукой в наклоне. Опершись на скамью, тяните гантель к поясу, удерживая корпус неподвижным. Это упражнение укрепляет широчайшие мышцы.

  4. Подтягивания. Выполняйте классические или с резиновой лентой для облегчения. Делайте 2-3 подхода по 6-10 повторов.

  5. Гиперэкстензия. На специальной скамье или полу: поднимайте корпус вверх, не выгибая спину. Отлично укрепляет поясницу.

  6. Планка. Держите тело прямым от головы до пят. Начните с 30 секунд и постепенно увеличивайте время.

Тренер советует заниматься три раза в неделю, сочетая разные типы нагрузок и уделяя внимание технике движений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком быстрая техника → растяжение поясницы → выполняйте медленно, контролируя каждое движение.

  • Отсутствие разминки → спазмы мышц → начинайте с суставной гимнастики.

  • Работа только с верхом спины → перекос осанки → добавьте упражнения для поясницы и кора.

  • Игнорирование боли → травмы → обратитесь к врачу перед началом занятий, если есть дискомфорт.

А что если болит спина?

Если ощущается напряжение или лёгкая боль, стоит перейти на облегчённые варианты — выполнять упражнения без утяжелений, с короткой амплитудой. При хронических болях необходима консультация ортопеда или физиотерапевта, чтобы исключить патологии позвоночника.

Для профилактики в повседневной жизни полезно следить за осанкой, делать перерывы при работе за столом и регулярно выполнять растяжку.

Плюсы и минусы укрепляющих тренировок для спины

Плюсы Минусы
Улучшение осанки и снятие болей Требуют регулярности и контроля техники
Укрепление кора и позвоночника Нельзя выполнять при острых болях
Профилактика грыж и защемлений Медленный визуальный результат
Повышение выносливости и тонуса Нужен грамотный подбор нагрузки

Часто задаваемые вопросы

Можно ли тренировать спину дома?
Да, достаточно коврика, пары гантелей и собственной массы тела. Главное — соблюдать технику.

Сколько нужно заниматься, чтобы почувствовать результат?
Уже через 3-4 недели регулярных занятий снижается чувство усталости в пояснице и улучшается осанка.

Подходит ли гиперэкстензия всем?
Нет, людям с грыжами и острыми болями в спине следует сначала проконсультироваться с врачом.

Мифы и правда

Миф: упражнения для спины опасны для позвоночника.
Правда: при правильной технике они, наоборот, защищают позвоночник от перегрузок.

Миф: сильная спина — только для спортсменов.
Правда: крепкие мышцы спины нужны каждому, кто хочет избежать сутулости и болей.

Миф: достаточно только растяжки.
Правда: без силовых элементов мышцы не смогут полноценно поддерживать позвоночник.

3 интересных факта

• Всего 15 минут упражнений для спины в день снижают риск болей в пояснице на 40 %.
• Планка активирует более 20 мышц одновременно, включая стабилизаторы позвоночника.
• У людей с сильной спиной уровень энергии выше на 25 %, так как улучшается кровообращение.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века физиологи доказали: большинство проблем с позвоночником связано не с его повреждением, а со слабостью поддерживающих мышц. Именно тогда появились первые комплексы лечебной гимнастики и физиотренировок, ставшие основой современного функционального фитнеса. Сегодня подход Дерендеевой-Куртовой опирается на эти принципы, сочетая профилактику и силовую подготовку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Силовые тренировки повышают выносливость бегунов и снижают риск травм — данные спортивной медицины сегодня в 17:10
Обычная планка спасает от травм чаще, чем дорогие кроссовки

Чтобы бег стал легче и безопаснее, нужно развивать не только ноги, но и всё тело. Узнайте, какие упражнения помогут укрепить мышцы и улучшить технику.

Читать полностью » Эффективная подготовка к марафону: рекомендации и ресурсы от Рената Шагабутдинова сегодня в 16:50
Ошибка, из-за которой новички сгорают на середине дистанции: как её избежать

Готовитесь к первому марафону и не знаете, с чего начать? Узнайте, какие книги и онлайн-ресурсы помогут составить эффективный план подготовки и избежать ошибок.

Читать полностью » Дуг Херрон: риск травм при зимнем беге выше без полноценной разминки сегодня в 16:10
Кажется, ерунда — а без этого бега не будет: секрет пяти минут перед стартом

Холод делает мышцы деревянными, а бег опаснее. Узнайте, какие упражнения помогут разогреть тело за 5 минут и избежать травм даже в мороз.

Читать полностью » Ортопед назвал главные причины пяточной шпоры у бегунов сегодня в 15:50
Шпора на пятке появляется не из ниоткуда: как тело мстит за невнимательность

Боль в пятке может испортить даже короткую пробежку. Узнайте, как избежать плантарного фасциита и укрепить стопу, не прибегая к операциям.

Читать полностью » Учёные сравнили эффективность воды и изотоников при физических нагрузках сегодня в 15:10
Электролиты — скрытый двигатель выносливости: без них бег превращается в марафон страданий

Во время тренировок важно восполнять не только воду, но и минералы. Узнайте, когда нужна обычная вода, а когда — спортивный напиток, и как приготовить его дома.

Читать полностью » Эдуард Каневский рассказал, как правильно выстраивать структуру тренировки сегодня в 14:38
Мышцы не растут? Возможно, ты просто делаешь упражнения в неправильной очереди

Фитнес-эксперт объяснил, почему порядок упражнений влияет на эффективность тренировки и как избежать ошибок, которые мешают прогрессу.

Читать полностью » Чемпион России по бодибилдингу Виталий Фатеев назвал два главных правила эффективных тренировок сегодня в 13:35
Ни изнурения, ни фанатизма: тренировки, после которых тело отвечает благодарностью

Чемпион России по бодибилдингу рассказал, какие два правила помогут достичь идеальной фигуры и почему без тренера результат даётся сложнее.

Читать полностью » Фитнес-блогер Арсений Ким назвал упражнения для рельефного пресса и плоского живота сегодня в 12:31
Пресс как камень, без беговой дорожки: комплекс, который плавит жир и рисует рельеф

Фитнес-блогер раскрыл эффективный способ проработать мышцы живота и добиться рельефного пресса с помощью простых упражнений, не выходя из дома.

Читать полностью »

Новости
Дом
Фэншуй советует убрать с кухни ножи на виду, сломанные приборы и сухие растения
Авто и мото
Автоюрист Сафонов: инспекторы не могут требовать показать жилет при проверке документов
Авто и мото
Миронов: дизельный двигатель служит в 1,5 раза дольше бензинового
Питомцы
Священники Одинцова и Звенигорода высказались о допустимости кастрации домашних питомцев
Садоводство
Флорист Елена Каплина назвала самые капризные комнатные растения
Еда
Рваная свинина в духовке готовится при 150 °C около четырёх часов с пивом и специями
Наука
Директор Археологического парка Цухтригель: в Помпеях обнаружены следы многоэтажных зданий
Красота и здоровье
Дерматологи объяснили, что высыпания на ягодицах чаще связаны с фолликулитом, а не с акне
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet