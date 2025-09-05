Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Тихий убийца осанки: как ежедневное сидение разрушает позвоночник

Врачи объяснили, почему долгое сидение усиливает боль в пояснице

Многие замечают, что чем дольше они сидят, тем сильнее начинает болеть спина. Кажется логичным, что в положении сидя нагрузка должна снижаться, но на деле длительное сидение только усугубляет проблему. Хорошая новость в том, что есть простые упражнения, которые помогают уменьшить скованность и избавиться от боли.

Почему сидение вызывает боль в спине

Причины дискомфорта могут быть разными. Когда человек ложится, давление на позвоночник уменьшается, и боль отступает. В сидячем положении нагрузка на спину возрастает, мышцы напрягаются и становятся менее эластичными.

Длительное сидение может привести к грыжам межпозвоночных дисков, которые сдавливают нервы и вызывают резкую боль. Нередко встречается и стеноз позвоночного канала — артрит поясницы, который также сопровождается хроническим дискомфортом.

Если боль становится постоянной и мешает нормальной жизни, необходимо обратиться к врачу. Но при лёгком дискомфорте, вызванном сидячим образом жизни, регулярные упражнения для укрепления мышц способны заметно улучшить состояние.

6 упражнений против боли в спине

Перед началом любой новой программы тренировок лучше проконсультироваться с врачом. При появлении головокружения, одышки или резкой боли занятия нужно прекратить.

1. Мостик

Лягте на спину, согните ноги, стопы поставьте на пол. Руки вытяните вдоль тела. Поднимайте таз вверх, пока колени, бедра и спина не выстроятся в одну линию. Задержитесь на 5 секунд, затем плавно опуститесь. Повторите 10 раз.

2. Повороты лёжа

Лягте на спину, вытяните ноги. Согните правую ногу и аккуратно опустите её влево, скручивая корпус. Руки разведите в стороны в форме буквы Т. Задержитесь на 20 секунд, затем повторите на другую сторону.

3. Подъём ног с удержанием

Лягте на спину, руки положите вдоль тела. Поднимите обе ноги прямо вверх на небольшую высоту и задержитесь на 10 секунд. Медленно опустите. Упражнение мягко укрепляет мышцы живота.

4. "Кошка"

Встаньте на четвереньки. На вдохе прогните спину и поднимите голову и таз вверх. На выдохе округлите позвоночник, опустив голову и таз. Чередуйте позиции около минуты. Для защиты коленей можно использовать сложенное одеяло.

5. "Птица-собака"

Оставайтесь на четвереньках. Поднимите одновременно левую руку и правую ногу, вытяните их параллельно полу. Держите 10 секунд, затем смените сторону. Важно сохранять спину прямой и живот подтянутым.

6. Приседания у стены

Прислонитесь спиной к стене, поставьте ноги на ширине плеч и медленно скользите вниз, пока бедра не станут параллельны полу. Удерживайте позу 30-60 секунд, затем вернитесь в исходное положение.

Дополнительные советы

• Ходьба — отличный способ снять напряжение и укрепить мышцы. Альтернатива — йога, плавание или простая растяжка.
• Укрепление пресса и спины помогает поддерживать позвоночник и снижает риск травм.
• Сидеть без перерыва вредно: вставайте каждые 30 минут, разминайтесь и следите за осанкой. Хорошее кресло тоже играет важную роль.

Чем дольше мы сидим, тем выше риск боли в спине. Сильные и эластичные мышцы помогают справляться с нагрузкой, а простые упражнения могут заметно облегчить состояние. Но если боль не проходит и мешает жить, лучше обратиться за помощью к врачу.

