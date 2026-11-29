Хроническая боль в спине часто превращает простые движения — наклон или попытку удобно устроиться в кресле — в изнурительное испытание. Причиной этого становится износ межпозвоночных дисков: упругих прокладок между позвонками, которые обеспечивают гибкость и амортизацию позвоночника. Исследователи из Университета Юты обнаружили, что за разрушение этих структур отвечает не просто время, а конкретный сбой в молекулярном механизме защиты клеток.

Белок-хранитель и генетический код

В центре внимания ученых оказался белок BLST, за синтез которого отвечает ген ZNF865. До этого момента функции этого белка оставались загадкой. Анализ показал: в старых или поврежденных дисках уровень BLST резко падает. Чтобы понять, является ли этот дефицит причиной болезни или лишь её следствием, команда применила технологию CRISPR. Редактируя гены, ученые смогли искусственно восстановить выработку BLST в человеческих клетках диска.

Результат оказался наглядным: клетки перестали проявлять признаки старения, а повреждения их ДНК сократились. Обратный эксперимент на мышах и крысах подтвердил причинно-следственную связь: при подавлении активности белка диски начали дегенерировать, а животные стали демонстрировать поведение, характерное для состояния сильной боли. Таким образом, BLST действует как внутренний щит, который оберегает ДНК от разрушения и не дает клеткам преждевременно «устареть» и выйти из строя.

Робби Боулз, ведущий автор исследования и профессор биомедицинской инженерии, подчеркивает, что повреждение ДНК выступает прямым двигателем развития боли в спине. Это открытие переводит проблему из плоскости механического износа «хряща» в плоскость генетической регуляции. Однако путь от лабораторного успеха до аптечного препарата долог: прежде чем использовать CRISPR для терапии людей, необходимо пройти серию доклинических и клинических испытаний, чтобы подтвердить безопасность такого вмешательства.

За пределами позвоночника

Особенность белка BLST в том, что он экспрессируется — то есть активно работает — во многих тканях организма, а не только в позвоночнике. Поскольку разрушение ДНК лежит в основе множества тяжелых патологий, механизм защиты, обнаруженный в дисках, может стать ключом к лечению других заболеваний. Джейсон Гертц из Института рака Хантсмена отмечает, что стимуляция BLST способна улучшить репарацию (восстановление) генетического материала в клетках, пораженных раком или нейродегенеративными процессами.

Поиск одного-единственного регулятора, способного вернуть клетке функциональную молодость, превращает биологию старения из неизбежного распада в управляемый процесс. Если механизм защиты ДНК через BLST окажется универсальным, медицина получит инструмент, позволяющий не просто купировать симптомы боли или воспаления, а восстанавливать саму способность ткани сопротивляться времени.