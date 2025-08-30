Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Накаченная мужская спина
Накаченная мужская спина
© commons.wikimedia.org by Agasi nazareno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Супермен на ковре: как это смешное упражнение спасает от сутулости

Чемпион мира по самбо показал упражнения для укрепления мышц спины дома

Можно ли укрепить мышцы спины, не выходя из дома и без дорогого оборудования? Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев уверен — да. Для этого подойдут самые простые вещи: бутылки с водой и эластичная лента.

Упражнение с бутылкой
Елисеев предлагает начать с базового движения:

"Лягте на живот, вытяните руки вперед, поднимите одновременно грудь и ноги, а в руки возьмите небольшой утяжелитель, например бутылку с водой. Медленно покачивайтесь вперед-назад, не опуская конечности".

Такой вариант укрепляет мышцы спины и улучшает осанку, а выполняется буквально на полу в комнате.

Работа с эластичной лентой
Но есть и другой способ нагрузить спину без гантелей:

"Закрепите ленту на уровне груди, возьмите концы в руки, отойдите, чтобы создать натяжение, и медленно тяните её к себе, сводя лопатки".

По словам самбиста, это упражнение помогает держать спину прямо и формирует привычку — мышцы начинают сами поддерживать ровное положение без постоянных напоминаний.

Почему это важно
Сильные мышцы спины не только делают фигуру подтянутой, но и защищают от болей, связанных с сидячей работой и неправильной осанкой. А главное — всё это можно делать без тренажёров, используя то, что найдётся под рукой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Напряжённые икры связаны с болью в коленях и спине — пилатес-инструктор Сара Филдерс сегодня в 18:10

Маленькая мышца — большие проблемы: скрытая причина хронических травм

Боль в коленях, пояснице и пятках может скрывать одну простую причину. Вот 5 упражнений, которые снимут напряжение и вернут лёгкость движений.

Читать полностью » Тренер Люк Мильтон показал комплекс упражнений для кора на 10 минут сегодня в 17:50

Пресс за 10 минут: тренировка, о которой молчат фитнес-залы

Забудьте про дорогие пояса и чудо-средства: всего 10 минут и пять упражнений без оборудования сделают ваш пресс крепким и рельефным.

Читать полностью » Harvard Health: комбуча с низким содержанием сахара улучшает пищеварение и работу сегодня в 17:10

Маленькие ритуалы, которые работают как фитнес и держат тело в тонусе

Даже если не удаётся попасть в спортзал, всего десять минут простых привычек могут заметно улучшить самочувствие и настроение.

Читать полностью » Тренер Джефф Трипп объяснил, как упражнения с собственным весом укрепляют пресс сегодня в 16:50

Упражнения, которые сжигают жир на животе быстрее скручиваний

Забудьте о бесконечных скручиваниях — они не помогут избавиться от живота. Существует пять стратегий, которые сделают домашние тренировки для пресса по-настоящему эффективными.

Читать полностью » Персональный тренер Кехинде Анджорин показала тренировку с метлой для всего тела сегодня в 16:10

Метла вместо штанги: тренировка, о которой молчат фитнес-залы

Закрытые спортзалы — не повод отказываться от тренировок. Узнайте, как превратить обычную метлу в полноценный спортивный снаряд.

Читать полностью » Тренер Майк Томсон объяснил пользу push-pull упражнений для силы и выносливости сегодня в 15:50

Push-pull тренировки: система, которая меняет правила игры в зале

Узнайте, как за 20 минут прокачать все основные группы мышц, увеличить силу и снизить риск травм с помощью push-pull тренировки.

Читать полностью » Ингрид Клей, тренер ISC Wellness, представила короткую тренировку для кора сегодня в 15:10

10 минут, которые меняют пресс сильнее, чем час в спортзале

Короткий комплекс, который можно добавить к любой тренировке. Всего десять минут — и ваш пресс получит полную проработку.

Читать полностью » IBU исключил участие российских биатлонистов в Олимпиаде-2026 сегодня в 14:31

Решение IBU окончательное: как регламент перечеркнул надежды

IBU сделала официальное заявление: российские биатлонисты не смогут выступить на Олимпиаде-2026 даже в нейтральном статусе.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач-диетолог Махан подчеркнула, что свет важнее пищи для регулирования сна
Еда

В соцсетях набирает популярность рецепт закуски из пастилы
Дом

Уксус эффективен для уборки в отелях: помогает избавиться от грязи и дезинфицировать поверхности
Авто и мото

Автозапчасти теперь подлежат маркировке Честный знак для предотвращения мошенничества
Садоводство

Правильная посадка саженцев: сроки, почва, полив и защита растений
Авто и мото

Неправильная проверка уровня масла повреждает катализатор и сальники — объясняет автоэксперт
Наука и технологии

Археологи обнаружили крупный центр производства бронзы в древнем городе Эль-Ахват
Наука и технологии

Учёные исключили кратер Луизианы из возможных следов удара, вызвавшего похолодание 12800 лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru