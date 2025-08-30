Супермен на ковре: как это смешное упражнение спасает от сутулости

Можно ли укрепить мышцы спины, не выходя из дома и без дорогого оборудования? Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев уверен — да. Для этого подойдут самые простые вещи: бутылки с водой и эластичная лента.

Упражнение с бутылкой

Елисеев предлагает начать с базового движения:

"Лягте на живот, вытяните руки вперед, поднимите одновременно грудь и ноги, а в руки возьмите небольшой утяжелитель, например бутылку с водой. Медленно покачивайтесь вперед-назад, не опуская конечности".

Такой вариант укрепляет мышцы спины и улучшает осанку, а выполняется буквально на полу в комнате.

Работа с эластичной лентой

Но есть и другой способ нагрузить спину без гантелей:

"Закрепите ленту на уровне груди, возьмите концы в руки, отойдите, чтобы создать натяжение, и медленно тяните её к себе, сводя лопатки".

По словам самбиста, это упражнение помогает держать спину прямо и формирует привычку — мышцы начинают сами поддерживать ровное положение без постоянных напоминаний.

Почему это важно

Сильные мышцы спины не только делают фигуру подтянутой, но и защищают от болей, связанных с сидячей работой и неправильной осанкой. А главное — всё это можно делать без тренажёров, используя то, что найдётся под рукой.