Три упражнения, без которых спина не станет широкой

Эволюция приматов оставила в наследство человеку одну из самых впечатляющих мышечных групп — широчайшие мышцы спины. Их развитие напрямую связано с древней необходимостью передвигаться, подтягивая тело вверх или перебрасывая руки с ветки на ветку. Именно поэтому базовое движение для этих мышц — подтягивание и выталкивание корпуса вверх.

Анатомия широчайших

Широчайшие располагаются в нижней части спины и крепятся к позвоночнику, тазу и лопаткам. Своё название они получили не случайно: это действительно самые широкие мышцы человеческого тела.

Верхние волокна широчайших расположены горизонтально и связаны с трапециевидными мышцами, а нижние уходят под углом, соединяясь с боковыми мышцами живота. Такое строение обеспечивает их тесную работу с другими группами мышц.

Как они работают

Широчайшие невозможно включить в работу изолированно. Любое упражнение, где они задействованы, требует усилий рук, груди и корпуса. Кроме того, важно учитывать траекторию движения лопаток, ведь именно к ним крепится значительная часть волокон.

Антагонистами широчайших выступают грудные мышцы: когда одна группа растягивается, другая также оказывается вовлечена.

Базовые упражнения для широчайших

Хотя спина — крупнейшая мышечная группа, основные упражнения на широчайшие во многом похожи. Различия чаще всего сводятся к ширине хвата и траектории движения рук.

Главные упражнения:

подтягивания / тяга верхнего блока,

тяга гантели или штанги в наклоне,

тяга блока сидя.

Подтягивания позволяют задействовать верхние волокна и мышцы плечевого пояса. Важнейшая фаза — верхняя точка движения.

Тяга в наклоне акцентирует нагрузку на нижнюю часть широчайших, вовлекая также пресс и лопатки.

Тяга к поясу в тренажёре добавляет работу средней части спины, трицепсов и грудных мышц.

Комплексный подход к тренировке спины

Анатомически спина делится на три сегмента:

трапециевидные мышцы (верх),

широчайшие, ромбовидные и зубчатые (середина),

выпрямители позвоночника (низ поясницы).

Развитие каждой из этих групп формирует фигуру: трапеции придают массивность, широчайшие — характерную V-образную форму, а мышцы-выпрямители обеспечивают силу корпуса.

Стратегия тренировок

Чтобы добиться пропорционального развития, тренировки строятся так:

сначала выполняются базовые упражнения на широчайшие (1-2 варианта),

затем изолирующие движения для трапециевидных и ромбовидных мышц.

Примеры:

подтягивания или верхняя тяга обратным хватом — для средней части спины,

подтягивания широким хватом — для внешней и верхней части широчайших,

узкий хват — для нижней части,

тяга штанги к поясу — для придания толщины.

Именно такое сочетание позволяет сделать спину не только сильной, но и визуально гармоничной.