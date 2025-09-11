Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
подтягивания на турнике
подтягивания на турнике
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:35

Три упражнения, без которых спина не станет широкой

Упражнения для широчайших мышц спины: подтягивания, тяга и комплексный тренинг

Эволюция приматов оставила в наследство человеку одну из самых впечатляющих мышечных групп — широчайшие мышцы спины. Их развитие напрямую связано с древней необходимостью передвигаться, подтягивая тело вверх или перебрасывая руки с ветки на ветку. Именно поэтому базовое движение для этих мышц — подтягивание и выталкивание корпуса вверх.

Анатомия широчайших

Широчайшие располагаются в нижней части спины и крепятся к позвоночнику, тазу и лопаткам. Своё название они получили не случайно: это действительно самые широкие мышцы человеческого тела.

Верхние волокна широчайших расположены горизонтально и связаны с трапециевидными мышцами, а нижние уходят под углом, соединяясь с боковыми мышцами живота. Такое строение обеспечивает их тесную работу с другими группами мышц.

Как они работают

Широчайшие невозможно включить в работу изолированно. Любое упражнение, где они задействованы, требует усилий рук, груди и корпуса. Кроме того, важно учитывать траекторию движения лопаток, ведь именно к ним крепится значительная часть волокон.

Антагонистами широчайших выступают грудные мышцы: когда одна группа растягивается, другая также оказывается вовлечена.

Базовые упражнения для широчайших

Хотя спина — крупнейшая мышечная группа, основные упражнения на широчайшие во многом похожи. Различия чаще всего сводятся к ширине хвата и траектории движения рук.

Главные упражнения:

  • подтягивания / тяга верхнего блока,
  • тяга гантели или штанги в наклоне,
  • тяга блока сидя.

Подтягивания позволяют задействовать верхние волокна и мышцы плечевого пояса. Важнейшая фаза — верхняя точка движения.

Тяга в наклоне акцентирует нагрузку на нижнюю часть широчайших, вовлекая также пресс и лопатки.

Тяга к поясу в тренажёре добавляет работу средней части спины, трицепсов и грудных мышц.

Комплексный подход к тренировке спины

Анатомически спина делится на три сегмента:

  • трапециевидные мышцы (верх),
  • широчайшие, ромбовидные и зубчатые (середина),
  • выпрямители позвоночника (низ поясницы).

Развитие каждой из этих групп формирует фигуру: трапеции придают массивность, широчайшие — характерную V-образную форму, а мышцы-выпрямители обеспечивают силу корпуса.

Стратегия тренировок

Чтобы добиться пропорционального развития, тренировки строятся так:

  • сначала выполняются базовые упражнения на широчайшие (1-2 варианта),
  • затем изолирующие движения для трапециевидных и ромбовидных мышц.

Примеры:

  • подтягивания или верхняя тяга обратным хватом — для средней части спины,
  • подтягивания широким хватом — для внешней и верхней части широчайших,
  • узкий хват — для нижней части,
  • тяга штанги к поясу — для придания толщины.

Именно такое сочетание позволяет сделать спину не только сильной, но и визуально гармоничной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнение сегодня в 4:11

Втянул живот — и тело стало другим: секрет упражнения, о котором забывают

Вакуум живота — упражнение, изменившее бодибилдинг. Оно работает с глубинными мышцами пресса и формирует фигуру, недоступную при обычных тренировках.

Читать полностью » Джилл Гудтри: гири укрепляют мышцы кора и улучшают баланс сегодня в 4:10

Девять движений, о которых молчат тренеры: что скрывает простая гиря

Гири помогают одновременно развивать силу и выносливость. С чего начать новичку и какие упражнения выбрать — рассказываем в нашем материале.

Читать полностью » Спортивные диетологи назвали главные ошибки питания перед и после тренировок вчера в 22:19

5 простых правок в питании, которые дадут больше энергии и меньше боли после зала

Тренируетесь честно, но прогресс не радует? Разбираем шесть привычек в питании, которые крадут энергию и ухудшают восстановление, и показываем, чем их заменить.

Читать полностью » Тренер Эмили Блуртон объяснила, зачем развивать взрывную силу вчера в 21:45

Прыжки, рывки, баланс: секрет взрывной силы, без которой нет баскетбола

Взрывная сила — не только про спорт высших достижений. Узнайте, как три простых упражнения помогут улучшить выносливость и реакцию.

Читать полностью » Тренер Кэти Бурия назвала движение лучшим средством от мышечной боли вчера в 20:40

Движение против боли: простая хитрость, которая ускоряет восстановление

Даже профессиональные спортсмены страдают от мышечной боли после нагрузок. Узнали, какой метод помогает им быстрее восстановиться.

Читать полностью » Джилл Гудтри назвала лучшие упражнения для укрепления подколенных мышц вчера в 19:50

Эти упражнения спасут колени и спину, но о них почти никто не вспоминает

Эти упражнения помогут не только укрепить ноги, но и снизить риск травм, улучшить выносливость и сделать движения более эффективными.

Читать полностью » Галина Денцель: тренировки на балансировочной доске укрепляют мышцы кора и предотвращают травмы вчера в 19:10

Что скрывает доска для равновесия: эффект, который чувствуется уже в первый день

Балансировочные доски помогают укрепить тело, развить координацию и даже снизить тревожность. Но этим их возможности не ограничиваются.

Читать полностью » Тренер Джереми Фриш объяснил, какие упражнения не развивают трицепсы вчера в 18:50

Тренажёры, которые кажутся полезными, но только приближают травму

Многие упражнения в спортзале только создают иллюзию пользы. Эксперты рассказали, какие движения лучше исключить и чем их заменить.

Читать полностью »

Новости
Еда

Кулинары готовят торт с добавлением сливочного крема и шоколадной глазури
Красота и здоровье

Ниш Манек: сон на левом боку снижает риск изжоги и улучшает пищеварение
Авто и мото

Юлия Трушкова: массажные кресла и премиум-опции в авто часто становятся источником поломок
Культура и шоу-бизнес

Хилари Дафф выпускает новый альбом на Atlantic Records после десятилетнего перерыва
Наука

Windows 10, Linux, macOS, ChromeOS и BSD — какие есть варианты вместо Windows 11
Красота и здоровье

Инфекционист Кожевникова: осенью простуды чаще всего вызывают риновирусы
Технологии

Индия отложила публикацию законопроекта о криптовалютах в ожидании позиции США
Садоводство

Львиный зев лучше всего цветёт при температуре около +20 °C днём и +5 °C ночью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet