Гипергидроз
Гипергидроз
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:23

Бутылка воды против сутулости: неожиданный рецепт чемпиона

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев показал упражнения для укрепления спины

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев рассказал, как укрепить мышцы спины без спортзала и дорогого оборудования. По словам спортсмена, для занятий подойдут простые предметы, которые найдутся дома — бутылки с водой или эластичная лента.

Упражнение с бутылкой воды

  1. Лягте на живот, вытяните руки вперёд.
  2. Возьмите в руки небольшой утяжелитель — например, бутылку с водой.
  3. Одновременно поднимите грудь и ноги от пола.
  4. Медленно покачивайтесь вперёд-назад, не опуская руки и ноги.

Такое упражнение укрепляет мышцы спины и помогает улучшить осанку.

Упражнение с эластичной лентой

  1. Закрепите ленту на уровне груди.
  2. Возьмите концы в руки и отойдите, чтобы создать натяжение.
  3. Медленно подтягивайте ленту к себе, сводя лопатки.

"Такие нагрузки помогают держать спину прямо и формируют привычку сохранять ровное положение без постоянных напоминаний самому себе", — отметил Елисеев.

Почему это важно

Сильные мышцы спины не только делают фигуру более спортивной, но и помогают поддерживать правильную осанку, снижая риск болей и перегрузок, особенно при сидячей работе.

