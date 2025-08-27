Бутылка воды против сутулости: неожиданный рецепт чемпиона

сегодня в 16:50

Сердце не выдерживает: что скрывает быстрый пульс у онкопациентов

Учащённый пульс при раке не всегда повод для паники, но бывают опасные исключения. Когда стоит немедленно обратиться к врачу — объясняют эксперты.

сегодня в 16:10

Лестница, по которой поднимаются только сильные: как 20 минут меняют тело

20 минут, гиря и четыре упражнения — этого достаточно, чтобы прокачать силу, выносливость и мышцы ног. Раскрываем секрет лестничной тренировки.

сегодня в 15:50

Лестница как тест на выносливость: что скрывает учащённый пульс

Почему сердце так сильно бьётся при подъёме по лестнице и всегда ли это сигнал опасности? Разбираемся, что говорит наука и когда пора к врачу.

сегодня в 15:10

Пять движений, которые делают тело невосприимчивым к травмам

Одной гантели достаточно, чтобы развить взрывную силу, улучшить повседневную выносливость и снизить риск травм. Узнай, какие упражнения помогут.

сегодня в 14:16

Самая серьёзная трудность для России в спорте оказалась не в финансах

Татьяна Тарасова назвала отсутствие российских спортсменов на мировой арене главной проблемой спорта и выразила уверенность, что отстранение скоро закончится.

сегодня в 13:12

Карточка вместо медали: как спортсменок проверяли на пол на Олимпиадах

Светлана Журова рассказала, как дважды проходила гендерные тесты на Олимпиадах и шутила о том, что «женщина дважды». Новые правила снова вернули эти проверки.

сегодня в 12:38

Экстрадиция или свобода: чем закончится дело Касаткина

США запросили экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина из Франции. Защита требует его немедленного освобождения. Решение ожидается 27 августа.

сегодня в 11:34

Российский паспорт не помешал: Сантос на пути в команду Бразилии

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии. Если он сыграет за национальную команду, в РПЛ его статус изменится на легионера.

