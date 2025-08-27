Бутылка воды против сутулости: неожиданный рецепт чемпиона
Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев рассказал, как укрепить мышцы спины без спортзала и дорогого оборудования. По словам спортсмена, для занятий подойдут простые предметы, которые найдутся дома — бутылки с водой или эластичная лента.
Упражнение с бутылкой воды
- Лягте на живот, вытяните руки вперёд.
- Возьмите в руки небольшой утяжелитель — например, бутылку с водой.
- Одновременно поднимите грудь и ноги от пола.
- Медленно покачивайтесь вперёд-назад, не опуская руки и ноги.
Такое упражнение укрепляет мышцы спины и помогает улучшить осанку.
Упражнение с эластичной лентой
- Закрепите ленту на уровне груди.
- Возьмите концы в руки и отойдите, чтобы создать натяжение.
- Медленно подтягивайте ленту к себе, сводя лопатки.
"Такие нагрузки помогают держать спину прямо и формируют привычку сохранять ровное положение без постоянных напоминаний самому себе", — отметил Елисеев.
Почему это важно
Сильные мышцы спины не только делают фигуру более спортивной, но и помогают поддерживать правильную осанку, снижая риск болей и перегрузок, особенно при сидячей работе.
