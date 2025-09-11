Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Слабая спина крадёт годы жизни: 8 упражнений, которые меняют всё

Тренеры объяснили, как укрепить спину и плечи дома с помощью гантелей

Сильные мышцы спины и плеч — не только эстетика, но и залог здоровья на годы вперёд. Именно они формируют правильную осанку, помогают избежать болей и травм, а также компенсируют малоподвижный образ жизни. Для тех, кто много времени проводит за компьютером, домашние упражнения для спины — настоящая необходимость: они возвращают плечи на место, выравнивают корпус и укрепляют стабилизирующие мышцы.

Но без тренажёров и кроссоверов бывает сложно составить полноценный план. На деле же достаточно пары гантелей и немного места в комнате, чтобы прокачать спину и плечевой пояс. Ниже — восемь эффективных упражнений, которые можно выполнять дома, не уступая по результативности занятиям в спортзале.

Как заниматься дома

Оптимально делать тренировку три-четыре раза в неделю. Выполняйте по одному подходу каждого упражнения подряд, без длительного отдыха. После круга отдохните 1-2 минуты и повторите всё ещё дважды. Всего получится три полных цикла. Для программы понадобятся лёгкие и средние гантели.

Основные упражнения

1. T-Разводки

Это простое движение показывает: даже лёгкие гантели могут принести серьёзный результат.
Техника: наклоните корпус вперёд, держите спину прямой, поднимайте руки в стороны до уровня плеч и опускайте обратно. Повторите 15 раз.

2. Тяга гантели в наклоне одной рукой

Классика для проработки широчайших мышц.
Техника: с гантелью в одной руке наклоните корпус вперёд, второй рукой опирайтесь на стену или стул. Подтяните гантель к груди, сводя лопатки. Сделайте по 10 повторов на каждую сторону.

3. Разводка на задние дельты

Работает на мелкие стабилизирующие мышцы, поэтому важно исключить рывки.
Техника: наклонитесь, слегка согните локти и поднимайте руки с гантелями в стороны до уровня плеч. Повторите 10 раз.

4. Планка с подъёмом руки

Упражнение совмещает работу спины и пресса.
Техника: встаньте в планку на прямых руках, ноги чуть шире таза. Поднимайте поочерёдно руки на уровень плеч, удерживая корпус неподвижным. Выполните по 10 повторов на каждую сторону.

5. Статический пуш-ап

Изометрическая версия отжиманий развивает контроль и силу.
Техника: опуститесь почти до пола, задержитесь на вдох, поднимитесь наполовину — снова пауза. Повторите 5 раз, удерживая каждую фазу.

6. "Бластеры" для спины и ягодиц

Задействуют всю заднюю поверхность тела.
Техника: лёжа на животе, сцепите руки за спиной, поднимите грудь и ноги. Сводите пятки вместе и разводите обратно. Сделайте 20 повторов.

7. Поза-скрутка

Элемент из йоги укрепляет спину и косые мышцы.
Техника: присядьте в "стул", сложите ладони у груди и поверните корпус, опуская локоть за колено. Держите три дыхания, вернитесь и повторите в другую сторону. Всего 4 повтора.

8. Пилатес-пресс

Комбинирует отжимания и работу ягодичных мышц.
Техника: примите упор лёжа, одну ногу согните и направьте стопой вверх. Сохраняя спину ровной, опуститесь и выжмите себя вверх. Сделайте по 10 повторов на каждую ногу.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с лёгких гантелей (2–3 кг) и постепенно увеличивайте вес.

  2. Делайте разминку: вращения плечами, лёгкие наклоны.

  3. Следите за дыханием: усилие на выдохе.

  4. Ставьте цель: исправление осанки, снятие болей или развитие силы.

  5. Фиксируйте прогресс — фото или дневник тренировок.

Мифы и правда

  • Миф: для спины нужен только тренажёрный зал.
    Правда: базовые упражнения с гантелями дома эффективны не меньше.

  • Миф: лёгкие веса бесполезны.
    Правда: для выносливости и профилактики травм достаточно небольших нагрузок.

  • Миф: спина работает только в становой тяге.
    Правда: многие движения включают широчайшие и ромбовидные мышцы.

FAQ

Как выбрать гантели для дома?
Начните с лёгких — 2–4 кг для женщин и 5–8 кг для мужчин. Позже можно купить наборные гантели.

Сколько стоит минимальный набор?
Простые гантели обойдутся от 1500 рублей, резиновый коврик — около 800 рублей.

Что лучше: йога или силовые упражнения для спины?
Йога улучшает гибкость и баланс, а силовые укрепляют мышцы. Идеально совмещать оба подхода.

Исторический контекст

Упражнения для спины вошли в программы ещё в античности. Греческие атлеты поднимали каменные диски, чтобы укрепить корпус. В XIX веке стали популярны гимнастические системы, а к XX веку гантели стали доступными для домашних занятий.

А что если…

Вы добавили к комплексу эспандер или фитбол? Тогда упражнения станут разнообразнее, а нагрузка — глубже.

Интересные факты

  1. Самая крупная мышца спины — широчайшая, её площадь доходит до 300 см².

  2. Спинные мышцы участвуют даже в дыхании, помогая раскрывать грудную клетку.

  3. Сильная спина улучшает спортивные результаты — от бега до плавания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Круговая тренировка помогает сжигать до 15% больше калорий — Американский колледж спортивной медицины вчера в 16:10

Круговая тренировка: фитнес-секрет, который заменяет час в спортзале

Эта программа объединяет кардио и силовые нагрузки в одном формате. Узнайте, как построить эффективную круговую тренировку всего за 30 минут.

Читать полностью » Жаклин Бреннан назвала эффективные упражнения для укрепления мышц вчера в 15:10

Эти простые движения заменяют тренажёрный зал и экономят время

Простые и эффективные упражнения, которые помогут прокачать тело без лишних затрат. Этот комплекс легко освоить даже дома.

Читать полностью » 16-летний велогонщик Ноа Сартис умер во время соревнований во Франции вчера в 14:29

Юный талант остановился на полном ходу: сердце не выдержало гонки

Во время юниорской велогонки во Франции скончался 16-летний спортсмен. Медики пытались его спасти, но усилия оказались тщетными.

Читать полностью » Луис Энрике рассказал, как адаптировался к российскому футболу вчера в 13:27

Луис Энрике признался, что морозы оказались труднее футбола

Новичок "Зенита" Луис Энрике рассказал, почему в России ему до сих пор сложно привыкнуть к жизни. Что именно он назвал "кошмаром"?

Читать полностью » Фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал правила безопасного набора мышечной массы вчера в 12:24

Набор массы начинается не со штанги, а с визита к врачу

Фитнес-эксперт рассказал, как безопасно и эффективно набирать мышечную массу. Какие правила помогут избежать травм и ускорить прогресс?

Читать полностью » Фитнес-тренер Джефф Кавальер назвал упражнение, которое помогает улучшить осанку вчера в 11:21

Сидячая работа разрушает осанку: это упражнение помогает вернуть её

Фитнес-тренер назвал упражнение, которое укрепляет плечи и помогает держать спину ровно. Почему тяги к лицу стоит включить в тренировки?

Читать полностью » Врач-массажист Рафаэль Багаутдинов назвал упражнение для снятия напряжения в шее и плечах вчера в 10:19

Всего одна минута — и шея с плечами перестанут ныть

Долгая работа за компьютером вызывает зажимы в шее. Врач-массажист показал простое упражнение, которое снимает напряжение за минуту.

Читать полностью » Алвин Косгроув представил программу тренировок на 4 недели для женщин с упором на кардио и силовые вчера в 9:10

Как кардио и силовые слились в один план и стали коротким путём к результату

Четырёхнедельная программа объединяет силовые и кардиотренировки, помогая быстрее прийти в форму и повысить выносливость без многочасовых занятий.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Севооборот для помидоров — как избежать болезней и сохранить почву: инструкция от агрономов
Красота и здоровье

Зеленый чай улучшает работу мозга и снижает усталость
Питомцы

Биологи: собаки повышают уровень окситоцина при зрительном контакте с человеком
Авто и мото

Mazda EZ-6 поступила на российский рынок по цене от 4,9 млн рублей
Туризм

Ментон в Приморских Альпах назван аутентичным курортом Ривьеры
Садоводство

В Сахалинской области специалисты советуют обрабатывать рукояти инструментов льняным маслом перед зимовкой
Технологии

На VK Play прошёл фестиваль "Демофест 2.0" с 200 демоверсиями российских игр
Красота и здоровье

Том Холланд отметил три с половиной года трезвости и назвал это лучшим решением в жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet