Древние предсказания катастроф: в Ираке найдены глиняные таблички эпохи Вавилонской цивилизации

Во время археологических раскопок в Ираке учёные наткнулись на глиняные таблички, относящиеся к эпохе Вавилонской цивилизации.
На этих табличках были обнаружены тексты с предсказаниями, которые, по мнению исследователей, содержат предупреждения о различных смертельных угрозах, основанных на ранних астрологических наблюдениях. Записи, выполненные шумеро-аккадской клинописью, до конца не расшифрованы, однако предполагается, что они предостерегали о возможных катастрофах.
Вавилоняне, встревоженные этими зловещими предсказаниями, проводили защитные ритуалы, полагая, что с помощью этих обрядов они могут повлиять на события и избежать надвигающейся опасности. Эти ритуалы рассматривались как способ изменить предсказанную судьбу и отвести грозящие бедствия, сообщает портал akpars.ru.
Фото: flickr.com/Daniel Rodriguez (CC BY 2.0 license)
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