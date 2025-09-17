Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мама с ребенком
Мама с ребенком
© pixabay.com by tabakpolska is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:19

Как уложить младенца спать в самолёте без капризов

Врачи объяснили правила питания и сна младенцев во время авиаперелётов

Путешествие с младенцем всегда вызывает у родителей волнение. На борту самолёта сложно обеспечить привычный режим питания и сна, но именно эти факторы помогают малышу переносить полёт без слёз и усталости. Педиатры и опытные родители выделяют простые правила, которые делают дорогу легче.

Питание во время полёта

Главное правило — кормить ребёнка во время взлёта и посадки. Сосательные и глотательные движения помогают снизить перепады давления в ушах и предотвращают дискомфорт. Для младенцев подойдут грудное вскармливание или бутылочка с молочной смесью, а детям постарше — вода или сок.

Важно брать запас питания, превышающий привычный дневной объём. Задержки рейсов или изменение режима могут потребовать дополнительных кормлений. Родителям стоит предусмотреть и стерильные контейнеры для хранения, а также попросить у стюардесс горячую воду для разведения смеси.

Сон на борту

Дети легче переносят перелёты, если они совпадают с привычным временем сна. Поэтому многие семьи выбирают ночные рейсы. Чтобы помочь малышу уснуть, нужно создать максимально знакомую атмосферу: взять любимый плед, игрушку или пижаму. Свет и шум можно минимизировать с помощью маскировки люльки тканью или использования наушников с белым шумом.

Организация пространства

Авиакомпании часто предоставляют люльки для младенцев в первых рядах салона. Это удобное решение для сна на долгих рейсах. Если люльки нет, надувная подушка или дополнительный валик помогут родителям организовать удобное место для отдыха ребёнка.

Советы родителей

Опытные путешественники отмечают, что стоит по возможности придерживаться привычного режима: кормление, игры, сон. Также важно сохранять спокойствие — дети чувствуют эмоции родителей. Если взрослые расслаблены, малышу проще уснуть и адаптироваться.

Итог

Перелёт с младенцем требует внимания к деталям. Правильное питание во время взлёта и посадки, знакомая атмосфера для сна и спокойствие родителей помогают малышу перенести дорогу без лишних слёз. Подготовка заранее делает путешествие комфортным для всей семьи.

