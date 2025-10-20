Малыш срыгивает после кормления? Врачи рассказали, когда это норма, а когда повод к врачу
Молодые родители часто тревожатся, заметив, что малыш срыгивает после кормления. Это одна из самых частых причин обращения к педиатру в первые месяцы жизни ребёнка. Особенно переживают те, кто сталкивается с этим впервые и боится пропустить признаки болезни.
"Срыгивания у малышей — одна из самых частых причин тревоги. Часто мамы думают, что у ребёнка не всё в порядке с желудком. Но в большинстве случаев это норма, связанная с особенностями пищеварения грудничка", — пояснила врач-педиатр Сургутской городской клинической поликлиники № 3 Евгения Грибанова.
Почему дети срыгивают
У новорождённых и младенцев пищеварительная система ещё не до конца сформирована. Основная причина срыгивания — незрелость сфинктера, то есть клапана между желудком и пищеводом. У взрослых он плотно закрывается после еды, а у малышей может открываться, и часть молока или смеси возвращается наружу.
Кроме того, младенцы нередко заглатывают воздух во время кормления — особенно если соска слишком велика или ребёнок ест слишком быстро. Иногда причиной становится переедание: желудок просто не справляется с объёмом пищи.
Все эти факторы естественны для первых месяцев жизни и не свидетельствуют о заболевании.
Когда срыгивания считаются нормой
Педиатры называют физиологическими срыгивания, если выполняются следующие условия:
|Признак
|Что считается нормой
|Объём
|Не более 1-2 столовых ложек
|Частота
|1-3 раза в день
|Поведение ребёнка
|Спокоен, не плачет, активно развивается
|Вес
|Растёт по возрастным нормам
|Продолжительность
|Постепенно уменьшается к 6-8 месяцам, исчезает к году
Если ребёнок прибавляет в весе, бодр, играет и улыбается — повода для тревоги нет.
Как помочь малышу и уменьшить срыгивания
Срыгивания не всегда можно полностью предотвратить, но можно значительно уменьшить их частоту.
1. Кормите в спокойной обстановке. Громкие звуки, разговоры или тревога мамы могут заставить малыша глотать быстрее, заглатывая воздух.
2. Следите за положением тела. После кормления держите ребёнка вертикально — "столбиком" 10-15 минут, пока не выйдет лишний воздух.
3. Не перекармливайте. Лучше чаще давать небольшие порции. При искусственном вскармливании следите за дозировкой смеси.
4. Контролируйте захват соска или груди. Соска должна полностью заполнять рот, чтобы ребёнок не заглатывал воздух.
5. При искусственном вскармливании обсудите с педиатром антирефлюксную смесь. Такие смеси гуще обычных, содержат специальные загустители и уменьшают частоту срыгиваний.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Класть малыша на живот сразу после еды.
Последствие: Усиление давления на желудок, риск аспирации.
Альтернатива: Держите ребёнка вертикально, пока он не отрыгнёт воздух.
-
Ошибка: Давать слишком большие порции смеси.
Последствие: Переполнение желудка и частые срыгивания.
Альтернатива: Кормите чаще, но меньшими объёмами.
-
Ошибка: Менять смесь без консультации врача.
Последствие: Нарушение пищеварения, запоры или диарея.
Альтернатива: Выбирать смесь только по рекомендации педиатра.
Когда срыгивания — это тревожный симптом
Хотя в большинстве случаев это естественное явление, есть ситуации, когда нужно показать малыша врачу.
|Симптом
|Возможная причина
|Срыгивания обильные, "фонтаном"
|Гастроэзофагеальный рефлюкс или непереносимость смеси
|Появление крови или желчи в массах
|Патология желудка или печени
|Неприятный запах срыгиваний
|Инфекция, нарушение переваривания
|Ребёнок теряет вес, вялый, отказывается от еды
|Серьёзное расстройство пищеварения
|Рвота после каждого кормления
|Возможная врождённая патология ЖКТ
FAQ
До какого возраста дети срыгивают?
Обычно до 6-8 месяцев, затем явление постепенно исчезает, когда укрепляется клапан между желудком и пищеводом.
Можно ли класть ребёнка спать после кормления?
Можно, но только спустя 10-15 минут после того, как он отрыгнул воздух. Лучше укладывать его на бок.
Стоит ли давать препараты от срыгивания?
Нет, без назначения врача любые средства опасны. В большинстве случаев достаточно скорректировать питание.
Мифы и правда
Миф: Срыгивания означают, что ребёнку не подходит смесь.
Правда: Чаще всего причина — переедание или воздух, а не состав смеси.
Миф: Если ребёнок срыгивает, нужно меньше кормить.
Правда: Уменьшать объём можно только по рекомендации врача, иначе малыш будет голодать.
Миф: После полугода срыгивания — всегда патология.
Правда: Иногда небольшие срыгивания сохраняются до года, это вариант нормы.
Сон и психология
Срыгивания — стресс не только для малыша, но и для родителей. Молодым мамам важно помнить: это временное явление. Спокойствие взрослого передаётся ребёнку — и чем меньше тревоги, тем лучше работает пищеварение.
Регулярный сон, прогулки и отсутствие спешки во время кормления помогают стабилизировать ритмы и нормализовать пищеварение у младенца.
