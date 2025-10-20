Малыш срыгивает после кормления? Врачи рассказали, когда это норма, а когда повод к врачу

Молодые родители часто тревожатся, заметив, что малыш срыгивает после кормления. Это одна из самых частых причин обращения к педиатру в первые месяцы жизни ребёнка. Особенно переживают те, кто сталкивается с этим впервые и боится пропустить признаки болезни.

"Срыгивания у малышей — одна из самых частых причин тревоги. Часто мамы думают, что у ребёнка не всё в порядке с желудком. Но в большинстве случаев это норма, связанная с особенностями пищеварения грудничка", — пояснила врач-педиатр Сургутской городской клинической поликлиники № 3 Евгения Грибанова.

Почему дети срыгивают

У новорождённых и младенцев пищеварительная система ещё не до конца сформирована. Основная причина срыгивания — незрелость сфинктера, то есть клапана между желудком и пищеводом. У взрослых он плотно закрывается после еды, а у малышей может открываться, и часть молока или смеси возвращается наружу.

Кроме того, младенцы нередко заглатывают воздух во время кормления — особенно если соска слишком велика или ребёнок ест слишком быстро. Иногда причиной становится переедание: желудок просто не справляется с объёмом пищи.

Все эти факторы естественны для первых месяцев жизни и не свидетельствуют о заболевании.

Когда срыгивания считаются нормой

Педиатры называют физиологическими срыгивания, если выполняются следующие условия: